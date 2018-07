Ilustrační FOTO - Pixabay

Soupeření s živlem trvá

V důsledku nedávných záplav a sesuvů půdy v Japonsku zahynulo nejméně 199 lidí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na mluvčího japonské vlády. Úřady dále uvedly, že několik desítek lidí se pohřešuje. Japonská média zmiňují 60 nezvěstných. Do nouzových přístřešků se uchýlily tisíce osob.

Premiér Šinzó Abe vyzval krizový štáb, aby postiženým živelnou katastrofou poskytl co nejrychleji pomoc, uvedl mluvčí japonské vlády Jošihide Suga. Abe kvůli záplavám odložil plánovanou cestu do Belgie a ve středu se vydal do prefektury Okajama, která patří s prefekturou Hirošima mezi nejvíce postižená místa. Abe navštívil další místo zpustošené živlem. Vydatně pršet začalo minulý pátek a přes víkend déšť ještě zesílil. Řeky se vylily z břehů a zaplaveny byly rozsáhlé oblasti na jihu a západě země. Desítky tisíc záchranářů a dobrovolníků včera bojovaly už šestým dnem s následky katastrofy a pátraly po pohřešovaných. Současné katastrofální záplavy patří k nejtragičtějším živelním pohromám v Japonsku za poslední čtvrtstoletí, pokud se tedy odhlédne od dvou nejhorších - zemětřesení a tsunami v roce 2011 (skoro 19 000 mrtvých) a ničivého zemětřesení v Kóbe o 16 let dříve (5500 obětí).

(čtk)