Půlroční politická krize skončila

Vyslovením důvěry vládě ČR skončila půlroční politická krize v České republice. Novinářům to po hlasování řekl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Menšinová vláda ANO a ČSSD získala důvěru ve čtvrtek ráno, bezmála hodinu po půlnoci.

Stalo se tak 264 dní po volbách, což je nejdéle v historii ČR. Dlouhé bylo i samotné jednání poslanců, které trvalo šestnáct hodin.

Filip je přesvědčen, že vznik vlády je dobrou zprávou pro občany ČR, pro kolegy v Evropské unii, a také pro finanční trhy. »Je to důležité z pohledu dalšího stabilního vývoje ČR, který zaznamenal růst, a to nás těší,« řekl. Připomněl, že komunisté vládu podpořili z programových důvodů a dále ji budou pouze tolerovat. Jsou připraveni předkládat vlastní návrhy zákonů mimo programové prohlášení vlády.

Babišův kabinet získal ve dvousetčlenné dolní komoře 105 hlasů od zákonodárců ANO, ČSSD a KSČM. Proti bylo 91 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Čtyři poslanci se hlasování nezúčastnili. K vyslovení důvěry stačila nadpoloviční většina přítomných poslanců. Z vládních zákonodárců odmítl vyslovit Babišovu kabinetu důvěru pouze bývalý úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec, který se jednání nezúčastnil. Kvůli pobytu v zahraničí chyběl i poslanec ANO Jiří Mašek. Nehlasoval ani Zdeněk Ondráček (KSČM). Z opozičního tábora chyběl Petr Pávek (STAN).

»Jednalo se o osobní rozhodnutí,« zdůvodnil svůj krok Haló novinám Ondráček. Důvody své nepřítomnosti na nočním hlasování chce zveřejnit po dnešním zasedání širšího vedení KSČM, jehož je členem.

Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika je důležitý výsledek. »A dopadlo to tak, že 105 hlasů bylo pro vládu. Nicméně doporučení ÚV KSČM má být podle mě pro poslance docela silným impulsem a já osobně si nedovedu představit, že bych takové doporučení nedodržel. Ale to je moje představa. Pan Ondráček ať to vysvětlí sám,« řekl Kováčik našemu listu.

Konec dosavadní republiky?

O důvěře vládě se ve Sněmovně jednalo celý středeční den. Opoziční poslanci nemohli přenést přes srdce především fakt, že poprvé v polistopadové historii je vláda závislá na podpoře komunistů. Podle části opozice tím skončila v České republice dosavadní republika. Mluví o vzniku poloprezidentského systému či »babišovské demokracie«. Zástupci stran to řekli novinářům po skončení hlasování o důvěře vládě.

Podle předsedy ODS Petra Fialy vznikla polokomunistická vláda, která nemá jasné programové cíle a Českou republiku nikam neposune.

Podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska vzroste moc Ruska, protože komunisté budou společně s Hradem »putinovskou pátou kolonou«. »Dnešním hlasováním končí první Česká republika a začíná nová republika,« prohlásil šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Dodal, že doufá, že nebude podobná druhé Československé republice.

Předseda STAN Petr Gazdík označil vznik vlády za určité ukončení nestability, za horší zprávu ale považuje komunistickou podporu kabinetu. Vláda podle něj vznikla pletichařením. Předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek na Twitteru uvedl, že místo snů vláda přinese Česku zaostávání. »Jediný, kdo vydělá, bude Agrofert a jeho podržtaškové. Země ztratí tři roky, které mohla dát vzdělávání, inovacím a růstu postaveném na svobodě,« dodal.

Noviny by přece nelhaly

Debata byla místy velmi vyostřená, nechyběly ostré přestřelky hlavně mezi premiérem a Kalouskem. Toho Babiš označil za »zloděje zlodějského« a ožralu. Reagoval tak na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí.

Předseda vlády se pustil do Kalouska potom, co se do jednacího sálu vrátil z demonstrace proti své vládě podporované komunisty, která se konala před Sněmovnou. Účastníci ho vypískali a házeli po něm předměty. »Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,« prohlásil Babiš. Řekl, že chtěl demonstrantům ukázat novinový článek z roku 2006 o tom, že Kalousek je pro vládu tolerovanou komunisty. »Vy mi tady celý den vykládáte o komunistech? Chtěl jsem to demonstrantům přečíst. Začali po mně házet láhve. Co je to za pokrytectví?« prohlásil.

Kalousek reagoval, že v roce 2006, kdy lidovce vedl, s komunisty o podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL nevyjednával. Kolegy z KSČM vyzval, aby mu to dosvědčili.

»Teď jsme vám dobří, abychom vám něco dosvědčili, že?« reagoval Kováčik. Je podle něj úplně jedno, kdo s ním tehdy »vedl telefonický rozhovor o oné vládní konstrukci«. Nicméně jednání se podle něj uskutečnilo tak, jak to s odkazem na novinový článek uvedl Babiš. »Svědčím, že skutečně tak to proběhlo, noviny by přece ani tehdá nelhaly,« dodal Kováčik.

Kalousek vyzve premiéra, aby se mu za výroky, které na jeho adresu pronesl, omluvil. »Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že ty výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky,« uvedl.

Místo kritiky cílené tvrdé útoky

Filipa na sněmovní debatě mrzelo, že nebyla vedena věcně. »Pokud někdo mluví o vyprázdněnosti, tak z toho bych spíše vinil ty, kteří neměli jiný program, než upozorňovat na to, že KSČM, jako trvalá součást politické scény ČR, má mít vliv na vládu. To ukazuje, že někteří, aby se mohli nazvat demokraty, si to musí dát do názvu své strany, aby jim to někdo vůbec uvěřil,« uvedl.

Podle Kováčika některá vystoupení už šla za hranu. »Už to nebyla jen ostrá kritika, ale už to byly cílené tvrdé útoky. KSČM z toho vyšla dobře, protože se držela věcná poloha a na přímé útoky na KSČM jsme také přímo reagovali,« řekl našemu listu.

KSČM podle něj bere na vědomí to, že je tady vítěz voleb, se kterým je třeba vyjednávat a se kterým se budou komunisté dále bavit o tom, jakým způsobem se bude dál hrát s kartami, které voliči rozdali. »Chci věřit tomu, že ony stisky rukou mezi dvěma koaličními partnery, které po hlasování proběhly, byly myšleny upřímně a že to nebyly stisky poslední,« dodal Kováčik.

