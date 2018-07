FOTO - wikimedia commons

Když se řekne: Alláh akbar...

Během procházek s rodinou občas k H. A. Hellyerovi někdo přijde a řekne »Alláh akbar!«. Mnohým obyvatelům západního světa se to může zdát zvláštní, ale pro pana Hellyera to není důvod ke zděšení.

Arabská fráze, která znamená zkrátka »Bůh je veliký«, je dnes kvůli masmediální hysterii takřka neodmyslitelně spjata s teroristickými činy, ale významů má mnoho. Zaznít může například i při fandění na fotbale, napsal americký list The New York Times.

Řidič dodávky, který na Manhattanu zabil osm lidí, zvolal Alláh akbar předtím, než jej zneškodnil policista. Totéž křičeli útočníci během masakru v redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo v lednu 2015, jehož karikatury následnou vlnu útoků radikálních muslimů vyvolaly.

Pro pana Hellyera, jako i pro další muslimy, je však Alláh akbar tak běžný obrat, že nestojí vůbec za povšimnutí. »Je to docela nevinný výraz,« říká v Londýně žijící odborník na náboženství a politiku při ústavu Atlantická rada.

Původ fráze je čistě náboženský. Zaznívá při svolávání k modlitbám, které lze slyšet pětkrát denně, jakožto i v modlitbách samotných. Používá se však také v situacích velmi vzdálených dění v mešitě. »Třeba se stane něco dobrého a lidé v rámci gratulací vyzdvihnou velikost Boha na znak uznání něčeho, co chápou jako požehnání shůry,« vysvětluje Hellyer. Úzus však může být ještě méně spjatý s náboženským prostředím. »Dejme tomu, že váš fotbalový tým se vydává do útoku. Můžete říct 'Alláh akbar, Alláh akbar, Alláh akbar,' a bude to znamenat 'Do toho, do toho, do toho'« říká egyptská spisovatelka Ahdaf Suífová.

Alláh akbar může vyjadřovat i ocenění něčí krásy. »Uvidíte krásnou ženu nebo dobře vypadajícího muže a řeknete si 'Alláh akbar',« popsala autorka. Přivlastnění fráze ze strany džihádistů, kteří se tím snaží posvětit útoky na nevinné civilisty, může naopak způsobit nepříjemnosti jen obyčejným muslimům. Vloni byl z letadla aerolinek Southwest Airlines vyhozen cestující, který do telefonu svému strýci řekl, že mu zavolá po přistání, »inšalláh«. Výraz znamená »dá-li Bůh« a je běžnou součástí konverzací.

Význam obratu Alláh akbar každopádně do velké míry závisí na tom, v jaké situaci je vyřčen. H. A. Hellyer v souvislosti s jeho použitím při útoku v New Yorku komentoval, že v tomto případě byl reálný význam téměř zanedbatelný. »Lidé si přečtou titulek o útoku a řeknou si: 'Aha, křičel Alláh akbar, takže to něco musí znamenat.' Nejspíš to ale znamená, že on (útočník) si myslí, že to něco znamená. Z toho ale nevyplývá, že každý, kdo řekne Alláh akbar se chystá okamžitě spáchat nějaký krvavý čin. Ba naopak,« upozorňuje podle ČTK Hellyer.

(rj)