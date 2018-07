Ilustrační FOTO - Pixabay

Zajímavá klasika

Dnes se podíváme na zkušenosti našich maminek a babiček, na ty, o nichž si troufám napsat, že je neznáte, nebo jen někteří z vás.

Tak třeba kukuřičná mouka… V mezinárodní kuchyni se z ní připravují mexické placky tortilly, je vhodná pro přípravu slaných i sladkých kaší, placek nebo se používá jako příměs při pečení pečiva. Je vhodná pro bezlepkovou dietu a lze ji kombinovat s jinou moukou. Naše babičky, a snad především prababičky, ji používaly nejen v kuchyni, ale i jako suchý šampon na vlasy, především na ty mastné. Vetřely ji důkladně do vlasů, spláchly teplou vodou a nakonec vodou smíchanou s jablečným (nejlepší) nebo jiným octem. Poměr 10 dílů vody a jeden díl octa je prý ideální. Dnešní šampony na vlasy babičky, a jejich maminky pak především, neznaly, vlasy si myly běžným mýdlem. Aby je zbavily zbytků mýdla a poté se jim vlasy leskly, spláchly je nejen důkladně vlažnou vodou, ale též výše zmíněným roztokem octa a vody.

Proti lupům používáme dnes drahé šampony, babičky si věděly rady i bez nich. Mnohé z nich i dnes používají starý dobrý trik, který lupům nedá šanci. Měly v zásobě roztok čerstvých listů kopřiv několik dní máčených v octu. Vlasy jím omyly a bylo hotovo. Na 1000 ml běžného octa použily dvě hrsti čerstvých listů kopřiv a nechaly je vylouhovat 48 hodin. Na jaře babičky trhaly mladé listy břízy, »naložily« je do vlažné vody, a po třech dnech slily do láhví. Používaly je k opláchnutí umytých vlasů, a tak nedaly lupům šanci. Oba výše zmíněné roztoky si můžete připravit do zásoby. Uchovávejte je v chladu a temnu.

Pokud máte doma nevyloupané starší vlašské ořechy, nevyhazujte je! Přelijte je horkou oslazenou vodou, nechte vychladnout. Po otevření skořápky budete překvapeni, jak snadno se zbavíte slupky s ořechů, a navíc i jejich báječnou chutí. Babičky tento trik dobře znaly a teď ho znáte i vy.

A když už je řeč o vlašských ořechách, pár z nich si i se skořápkou schovejte. Ne snad proto, abyste testovali předchozí radu, ale pro vaření květáku. Někdo (skoro každý, však to znáte) nesnáší zápach vařícího se květáku, který je cítit všude. Babičky to zvládaly s nadhledem. Spolu s květákem vařily i pár vlašských ořechů. Zápach zmizel, chuť zůstala!

Kapusta, její vaření, je také spojeno s nepříjemným zápachem. Ten může od přípravy pokrmů z ní leckoho odradit. Ale co by to bylo za život bez (například) kapustových karbanátků? Babičky přidávaly ke kapustě v kousku plátna zabalený skrojek starého chleba, především kůrky. Moje prababička do dušené kapusty dávala jedno kyselé strouhané jablko (v zimě je vybírala ze sudu s kyselým zelím, kam jablka patří). Aby dušená kapusta byla chuťově dokonalá, vmíchala do ní lžíci sladké smetany.

Ještě jednu »hloupůstku« z babských rad si nemůžeme odpustit. Rýže je báječná. Však to víte. Dejte pár zrnek do slánky a sůl vám v ní zůstane sypkou.

Už jsme sice kdysi psali o nožích, jejich broušení a údržbě. Ale ne o tom, že babičky již v časech dávných, kdy nože nebyly z nerezové oceli, věděly jak na ně. Totiž na nože… Pokud chtěly, aby jim nože v kuchyni dlouho a dobře sloužily, musely o ně náležitě pečovat. I jejich nože byly vyrobeny z kvalitní oceli, často jim je vykoval místní kovář, proto jejich nože držely a drží dobře ostří. Věděly, že tupý nůž se jen obtížně brousí, proto ostří průběžně udržovaly. V nouzi jim ho nabrousil kovář či potulný dráteník nebo nožíř. Nože ukládaly vždy jen zcela čisté a suché. Věděly, že horká voda jejich ostří otupí. Proto je nikdy nemyly s ostatním nádobím, ale čepel otřely novinovým papírem, opláchly ve vlažné vodě a pak utřely dosucha.

Ostatně – ani dnešní moderní nože nepatří do myčky nádobí. Prostě se jim v ní nelíbí. Dobrý nůž, který sedí v ruce, byť se používá jen ke krájení potravin, je k nezaplacení…

A to babičky věděly a vědí i dnes.

Jiří JANOUŠKOVEC a Václav ZIEGLER