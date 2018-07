10 věcí, které dělají Vietnam Vietnamem

Cestovatelská stránka Haló novin, která vychází každou středu, je nesmírně populární napříč čtenářskými generacemi. Aniž bychom jí nyní chtěli konkurovat, podíváme se v našem letním seriálu do deseti zemí světa, a to na východ od naší vlasti. A navíc k němu přidáme ještě jedno desatero – tady je deset věcí, bez nichž by daná země nebyla tím, čím je. Začínáme Vietnamem. Co je pro něj nejtypičtější?

Historie

Oblast byla osidlována již od paleolitu. Někdy kolem roku 1200 př. n. l. došlo k vytvoření kultury Dong Son, která je pozoruhodná především díky svým propracovaným kotlům, ovšem za zakladatele prvního vietnamského státu je považována až legendární dynastie Hong Bang, známého jako Van Lang. V historii byl Vietnam nejprve pod čínskou a pak pod francouzskou nadvládou. Během 2. světové války ho obsadilo Japonsko, po jehož kapitulaci vyhlásil Ho Či Min nezávislou republiku. Následná osmiletá Indočínská válka s Francií skončila v roce 1954 bitvou u Dien Bien Phu a rozdělením Vietnamu na základě Ženevských dohod s demilitarizovanou zónou podél 17. rovnoběžky. Po vietnamské válce byly obě části opět spojeny 2. července 1976 do společného státu.

Válka

Ať chceme nebo ne, válka ve Vietnamu patří k této zemi a k její historii – bohužel – neodmyslitelně. Vidíme to dodnes v řadě filmů, ale téměř žádný z nich nenaznačuje, s jakou krutostí byla válka vedena ve skutečnosti. Trpěli při ní vietnamští civilisté (masakry v My Lai, v Hue, v Dak Son či v Phuoc-vinh) a bylo ničeno životní prostředí po celé zemi. Spojené státy americké použily proti rostlinným porostům defoliant Agent Orange, aby po odlistění přestal prales partyzánům sloužit jako bezpečný úkryt. Na scénu se dostaly i další chemické látky, např. kyselina dimethylarsinová (Agent Blue) na zničení úrod rýže. USA se stáhly v roce 1973 a od roku 1975 zavládl v zemi mír. Vietnamská socialistická republika se mohla začít konečně rozvíjet – a nikdy nezapomněla na to, jakou pomoc jí v 70. letech poskytlo tehdejší Československo.

Památky

Vietnam je zemí s bezpočtem úchvatných historických a kulturních památek. Téměř v každém městě najdete něco zajímavého a prakticky z každém rohu na vás dýchne dávná historie. Mezi nejpůvabnější lákadla patří bývalé hlavní město Hué a jeho královský komplex s hrobkami, paláci a hradbami, zařazený na seznam kulturních památek UNESCO, dále hrobky panovníků dynastie Nguyen v jeho okolí či Pagoda obrany státu v Hanoji - jeden z nejstarších buddhistických chrámů, který byl založen už v šestém století. A nelze nezmínit ani originální dřevěnou Pagodu na jediném sloupu, která ve vietnamské metropoli stojí uprostřed malé vodní nádrže nedaleko Ho Či Minova mauzolea.

Místní kuchyně

Vietnamskou kuchyni znáte dobře i z řady restaurací po České republice. Ta je však přizpůsobena evropským zvyklostem, takže pokud chcete ochutnat tamní pokrmy v jejich ryzí podobě a chuti, pak je nejlepší vydat se opravdu přímo do Vietnamu. Zdejší kuchyně se řídí filozofií pěti elementů (ngu hanh) v pěti základních chutích: ostrá (železo), kyselá (dřevo), hořká (oheň), slaná (voda) a sladká (země). Každé vietnamské jídlo má svoji vlastní chuť, která odráží jeden nebo více z těchto elementů. Samozřejmě že tradiční přílohou, ale například také surovinou pro výrobu dalších dobrot (koláče, nudle), je všudypřítomná rýže. Ze specialit těžko vybrat jednu jedinou, ovšem pokud přece jen, tak tzv. letní závitky - čerstvé rolky z vepřového masa či krevet, zeleniny a bylinek, které se balí do rýžového papíru. Ty nesmějí nikde chybět…

Hospodářství

Klíčovou roli v národním hospodářství hraje zemědělství - zaměstnává 48 procent ekonomicky aktivního obyvatelstva. Kromě zmíněné rýže (4. místo na světě v produkci, 2. místo ve vývozu), patří mezi hlavní produkty káva (2. místo na světě v produkci), pepř (1. místo) či čaj (6. místo). V poslední době se rapidní měrou rozvinul i cestovní ruch, což je patrné i na neustále se zvyšujícím počtu zahraničních návštěvníků. Vietnam patří mezi prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce. Tuzemské projekty se soustředí na řadu sektorů, například firma Home Credit International se úspěšně angažuje na poli finančním. Poskytuje nejen hotovostní půjčky, ale pomáhá i například ve sféře elektronického bankovnictví.

Příroda

Máte rádi radovánky u moře? Pak vězte, že nemusíte jezdit jen do tradičních destinací. Každý, kdo někdy navštívil Vietnam, potvrdí, že pláže, voda i služby s tím související jsou na vysoké úrovni. Tím to však ve Vietnamu nekončí! Tropickou floru a faunu na jihu země totiž doplňují divoké a nepokořené horské masivy i kulturní krajina se zelenými rýžovými políčky a vodními kanály. Mezi největší skvosty ovšem bezesporu patří vietnamská Dračí zátoka. Nabízí kouzelný pohled na tisíce ostrůvků a patří mezi nejnavštěvovanější místa Asie. Není divu, že patří nejen do seznamu kulturního dědictví UNESCO, ale i mezi »Nových 7 přírodních divů světa«. Jeden z ostrovů se dokonce dostal na místní bankovky a milovníci filmu si jistě vzpomenou na to, jak se místní scenérií proháněl James Bond ve filmu Zítřek nikdy neumírá.

Doprava

Doprava ve Vietnamu je typická a nezaměnitelná. Ať už se jedná o všudypřítomné motorky, které slouží nejen pro zdolávání větších či menších vzdáleností, nýbrž i jako odpočívadla. Půjčit motorku nebo skútr si lze kdekoli, ale vždy je potřeba mít na paměti, že na silnicích platí jen dvě pravidla: jízda vpravo a semafory. Pokud si sami netroufáte řídit motocykl, je tu ještě varianta nazvaná honda om, což je cestování s taxikářem na motorce, odvozené od nejčastějšího názvu stroje. Dalším typicky asijským dopravním prostředkem je cyclo – pohání jej cyklista, který sedí netradičně za cestujícím. To ale není zdaleka vše. Jelikož je ve Vietnamu velké množství řek, lze po nich podnikat lodní výlety nebo je využít jako způsobu přepravy. Na mnoha místech si dokonce můžete pronajmout vlastní člun.

Rodina

Rodina je klíčové slovo pro všechny Vietnamce i Vietnamky. Právě rodinné pouto bývá nesmírně silné, a proto většinou žije v jednom rodném domě najednou hned několik generací napříč. Od prarodičů, přes rodiče, až po rozvětvené skupiny jejich dětí. Vzájemně si pomáhají, žijí životy druhého a moc soukromí zpravidla nemívají. I ti, kteří se z Vietnamu odstěhovali, často posílají část svých výdělků do rodné země své nejširší rodině. S tím souvisí i oslavy, svatby, narození potomka nebo úmrtí, které bývají velkou společenskou událostí. Účastní se jich většinou celé příbuzenstvo, což platí hlavně o veselce, která bývá vystrojena nevěstě. Ať je rodina sebechudší, musí být svatební hostina, i za cenu zadlužení se, co největší a nejpestřejší. Co se týče postavení ženy, platí, že hlavou rodiny je muž a názory ženy nemívají až takovou váhu.

Zvyky

Vietnamci platí za jeden z nejpracovitějších národů vůbec. Koneckonců, to nedávno v rozhovoru pro náš deník potvrdila i moderátorka Monika Leová, která má vietnamského otce. Tatínek prý pracoval od rána do večera – jen proto, aby se jeho rodina měla co nejlépe. Svátky nesvátky. Tak to koneckonců vidíme u velké většiny vietnamských prodejců v řadě obchodů v naší republice - a nejinak je tomu i přímo na území VSR. A ještě jedna věc je pro Vietnamce typická: optimismus. V každém okamžiku se snaží být usměvaví a dobrosrdeční. Snaží se usmívat i v okamžiku, kdy jiným do smíchu není, což někdy dokáže jiné národy rozčílit – ve skutečnosti je to třeba ale respektovat. Úsměv by neměl v žádném případě chybět při pozdravech, představeních a rozloučení. Tradiční vietnamský způsob pozdravu vypadá tak, že vezmou za ruce a mírně se předkloní.

Festival lásky

Na závěr něco pozoruhodného a možná i trochu kuriózního. Ale je to skutečně vietnamská specialita, jakkoli se nám zdá evropskýma očima nepochopitelná. V severním Vietnamu v Khau Vai se koná tzv. Love Market čili Trh lásky. Setkávají se zde lidé ne proto, aby nakupovali zboží, ale – jak již název napovídá – proto, aby si našli lásku. Smyslem je prezentovat se před potenciálními ženichy či nevěstami v tom, co nejlépe ovládám. Kořeny tohoto festivalu spadají do dávné kmenové historie, kdy skončila láska dvou lidí na základě toho, že jejich kmeny spolu byly ve sporu. Aby zamezili válce, zamilovaní se rozešli, ale přísahali, že se každý rok sejdou v přesný den a na neutrálním území, aby se znovu viděli a zavzpomínali na svoji lásku. Na tomto principu byl Love Market v roce 1919 založen – a kdo ví, pokud jste »single«, třeba tam najdete svou lásku i vy. Tisícovkám kilometrů od domova navzdory…

Petr ŠPIČKA

FOTO – wikipedia.org (1) a archiv