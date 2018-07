Kotrmelcová politika pana Chovance

Prý se všichni poslanci ČSSD podepsali na listinu slibující jejich souhlasný hlas s vládou. Stačilo však jen »bu, bu, bu« ze strany pravicových sociálnědemokratických plzeňských lídrů (nebo to bylo pod jiným vlivem?), aby pan Chovanec změnil svůj postoj a najednou se rozhodl, že vládu nepodpoří. Prý to je kvůli tomu, že má podporu komunistů (mimochodem on sám utvořil coby hejtman Plzeňského kraje koalici právě s komunisty). Vláda i bez něj dostala důvěru, ale pan Chovanec získal u pravice »v soc. dem.« (a jiné) body a nic nevadí, že před počátkem Sobotkovy vlády se běžel s několika dalšími poradit do Lán, aby pak udělal zpátečku a vykecal médiím všechno, o čem měl mlčet – většinu přítomných to »stálo hlavy« -, aby za odměnu dostal od Sobotky resort vnitra, a nakonec se pokusil potopit šéfa ANO Babiše kauzou Čapí hnízdo, aby poté po volbě prezidenta se vnutil do Zemanova okruhu a zase se tvářil, že bez něj by přece vyhrát nemohl. Neměl sice nejmenší zásluhu na Zemanově zvolení, ale proč si nepřihrát polívčičku? Dnes se zase otočil »jako na obrtlíku«, když napřed »táhl basu« s ostatními kolegy, aby se při hlasování obrátil jinam.

Chápu ho, jde o budoucnost. Připomeňme si však situaci z dávné prezidentské volby, kdy pravice v ČSSD, ač neměla odvahu předem »položit« Zemana jako kandidáta, podpásovým postupem ho vyřadila z boje. Šlo tehdy, pro připomenutí, o pány Špidlu, Grosse, Sobotku a další. Tehdy Chovanec nepatřil mezi elitu. Absolvent plzeňských práv stále ještě čekal na svou příležitost. Dočkal se svým »kotrmelcem« až za Sobotky. Nyní jen udělal další kotrmelec.

Chápu, pokud nové vedení ČSSD neuspěje v Babišově vládě, pak může zvednout prst a prohlásit, že byl proti, a čekat, že za to dostane novou funkci. Jenže nevím, zda na muže »kotrmelců« je spoleh, nicméně to je věc Lidového domu. Zatím, jak se zdá, se kotrmelcová politika v sociální demokracii vyplácí.

Otakar ZMÍTKO