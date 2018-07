Hazard v jeskyni

Dopadlo to prý dobře, všech dvanáct chlapců – fotbalistů – a jejich trenér, které uvěznila 23. června stoupající voda ve čtyřkilometrovém jeskynním komplexu Tcham Luang Nang Non na severu Thajska, se při značně riskantní záchranářské akci mezi 8. a 10. červencem podařilo dostat v pořádku ze značně zatopené jeskyně.

Máme jeskyně, například v Českém krasu, kterými neprotékají aktivní vodní toky ani za vysokých srážek. Tam lze, s příslušnou výstrojí, zkušeností a opatrností, lézt i při předpovědi velkých dešťů. Takový je i legendární komplex jeskyní v jižním Vietnamu poblíž Ho Či Minova Města, kde léta, takřka americkým dobyvatelům pod nosem, sídlil generální štáb jihovietnamské partyzánské armády (Vietkongu). Ani taktika nejprve rozbombardovat protipovodňové hráze a pak ve vzduchu rozstříkat jodid stříbrný ke zvětšení beztak velkých monzunových dešťů mu tam neublížila.

Máme ale také jeskyně, kterými protékají aktivní vodní toky, někdy trvale, někdy jen po větších deštích. Tam předpověď dešťů znamená stop všem návštěvám, s výjimkou sebevrahů. I tak se může stát neštěstí, jako se stalo 29. 8. 1970 Milanu Šlechtovi a Marku Zahradníčkovi při objevování Amatérské jeskyně v Moravském krasu. Předpověď počasí byla příznivá. Náhle se ale azurové nebe změnilo v čerň, začala velká průtrž mračen, holštejnská Bílá voda začala rychle stoupat a statečné jeskyňáře zastihla v úzkých jeskynních prostorách. Uniknout z jejich smrtících pařátů se jim již ani s potápěčskou výstrojí nepodařilo.

Onen podařený thajský trenér vyrazil se svými svěřenci do jeskynního komplexu ve chvíli, kdy v Thajsku začínaly mohutné monzunové lijáky. Hazard nejvyššího kalibru, jinak se to nedá nazvat. Poté, co pronikli do nitra jeskyně, jim cestu zpět odřízla stoupající voda. Nezbylo jim než v jeskynní tmě a za značného hukotu vody valící se značně zatopenou jeskyní čekat na záchranu. Naštěstí nezpanikařili. Nerozházel je ani hlad a žízeň.

U vchodu do jeskyně začala náročná záchranná akce včetně odčerpávání vody z jeskyně, připomínající sisyfovskou práci. Pokračující monzunové deště přinášely další a další proudy vod i do jeskyně. Na pomoc přijela řada zkušených potápěčů. Totiž, zatímco v Česku průtrž mračen během dvou tří hodin odezní a voda pak začne opadávat, monzunové deště v tropech vydrží tři čtyři měsíce. Po týdnu se potápěčům za pomoci odčerpávání vody z jeskyně podařilo ztracenou výpravu nalézti na jeskynní vyvýšenině.

Dál to již znáte: trochu je uklidnili, trochu je zásobili jídlem a pitím, trochu je cvičili v potápění. Poté začala postupná evakuace. Každý chlapec odcházel v potápěčské výstroji doprovázen dvěma potápěči, přičemž k jednomu z nich byl připoután. Cestou byly rozmístěny bomby s dýchací směsí vzduchu. I tak to bylo náročné a riskantní, šlo tam prakticky na každém kroku o život všem zúčastněným. Některé části jeskyně byly nízké a hlavně se jimi valily proudy silně zkalené vody.

Dopadlo to dobře až na jednu drobnost: jeden ze statečných thajských záchranářů tuto riskantní záchrannou akci nepřežil.

Jan ZEMAN