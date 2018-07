Bojte se čertů! Bububu

Vzpomínám si na jednu pohádku, kterou jsem kdysi jako malý capart školou povinný četl. Byla o dítěti, jež všichni okolo ve vesnici strašili a zrazovali ho před (údajně) zlými čerty. Opakovali to pořád dokola jako na kolovrátku, a to tak často, že tomu ono děcko přestalo věřit. Vydalo se na vlastní pěst na Čertovu horu a zjistilo, že strach měl jen velké oči a že čerti jsou od přirozenosti hodné bytosti. A co víc – že mnozí z těch, kteří ho před údajnými zlouny zrazovali, s nimi už tak či onak »pekli« či se poukazováním směrem k peklu snažili zakrýt své vlastní nepravosti.

Proč to zmiňuji? Protože mi to připomnělo předvčerejší celodenní estrádu ze Sněmovny a před jejími zdmi. Ani tak při ní nešlo o konkrétní témata nové vlády (a už vůbec ne o body prosazené do programu díky KSČM), ale spíše o to, že se »komunisté vracejí k moci«. Podle Miroslavy Němcové (ODS) je »povinností demokratů« ozvat se proti komunistickému nebezpečí. Ano, ozval se vskutku každý, kdo si říká »demokrat« (v dnešní době je to bohužel u nás v republice označení pro toho, kdo má antikomunistický, antizemanovský nebo antibabišovský názor, a nikdo jiný podle něj nemá právo říkat něco jiného než on sám).

Třeba takový ministr Kalousek byl jako z oné »čertovské pohádky«. Hřímal proti komunistům a rychle zapomněl, jak chtěl v roce 2006 coby šéf KDU-ČSL vládu s tolerancí KSČM. Když mu to bylo připomenuto, couval, vymlouval se, a dokonce najednou vyzval komunisty – tedy ty, s nimiž se přece nemluví – k tomu, aby mu dali za pravdu, jak to tenkrát bylo. Podivný dvojí metr…

Návratem k minulosti strašili i Piráti, kteří toho o ní vesměs mnoho nevědí, anebo měli – míněn je jejich předseda Ivan Bartoš – k mnoha komunistickým představitelům blízko (ač se za to nyní stydí). A zahanbit se nedal ani lidovec Jan Bartošek, který označil KSČM za přímého pokračovatele někdejší KSČ. Správně mu opáčil šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, když v duchu hesla »na hrubý pytel hrubá záplata« připomněl, že KDU-ČSL je pokračovatelem strany lidové sdružené před rokem 1989 v Národní frontě a zároveň ideovým nástupcem pobělohorského dění, které z naší vlasti vyhnalo tisíce učenců v čele s Janem Amosem Komenským.

A nejúsměvnější bylo, když někteří poslanci – od TOP 09, přes STAN, až po KDU-ČSL – poukazovali na nízký volební výsledek KSČM, kterého přitom jejich pidistrany nedosáhly přes veškeré ohánění se demokracií ani náhodou.

No a korunu všemu dala místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, podle níž teď u nás začíná »likvidace nepohodlných, represe, narušování soukromí a buzerace«. Zkrátka, byla to estráda se vším všudy. V čele s tou skupinkou protestujících, které mainstreamová média věnovala stonásobně větší pozornost, než si ve skutečnosti zasloužila.

Inu, myslel jsem, že cirkusáci vždy směřují do Prahy až od podzimu a že divadla jsou o prázdninách zavřená. Je vidět, že jsem se zmýlil…

Petr KOJZAR