»Demokratický« pisk

No, neubránil jsem se tomu, a sledoval jsem tedy až do včerejší půl druhé ranní Sněmovnu. Přeci jenom, za prvé je to moje práce a zadruhé, skutečně mne zajímalo, jak že to vlastně s vládou naší země snad až do příštích řádných voleb bude. Neočekával jsem, že to dopadne jinak, ale člověk nikdy neví…

Stalo se tedy, co se stalo, a Česká republika tak má po tři čtvrtě roce konečně »řádnou« vládu. Vládu, kterou už při jejím schvalování provázel pískot - ten nešel přeslechnout ani v přímém přenosu. Zatímco se totiž pravicoví opozičníci přetahovali o to, kdo je větší antikomunista, venku před Sněmovnou demonstrovaly hordy vládních odpůrců, respektive ta horda čítala asi padesát lidí, ale to víte, dnešní technika dokáže zveličit cokoliv. Sešlo se jich dokonce méně, než na středeční demonstraci proti NATO na Václavském náměstí, leč ta se tolik mainstreamovým médiím do krámu nehodila. Tito měli asi »vhodnější« mávátka a výkonnější píšťalky.

Jo, a také vlastně těžký kalibr v podobě vodních bomb, tedy přesněji -dokonce se odhodlali házet po premiérovi plné PET lahve ve chvíli, kdy vyšel ven a chtěl si s nimi promluvit. No prostě demokraté, jak mají být. Proč přeci diskutovat, když můžu po někom, u koho mi řekli, že jej mám nenávidět, něčím těžkým hodit?

Každopádně vládu nyní máme a hyn sa hukáže. Chápu, že se mnoha lidem nelíbí, dokonce ani mnoha z těch, kdo ji podpořili, ale byl by prostě výsměch voličům a demokracii samotné ignorovat to, že to byl Babiš, kdo volby vyhrál. Osobně si říkám, že je asi dobře, že pravice se rozhodla vyjednávání bojkotovat, někdo sice kritizuje KSČM, že umožnila vznik vlády oligarchy, ale ruku na srdce, on ty volby skutečně vyhrál a co by se stalo, kdyby vládnul třeba s ODS...?

Takto se podařilo vyjednat mnoho věcí, ať už jde třeba o ochranu našich přírodních zdrojů či nenavyšování spoluúčasti pacientů, které by jinak byly třeba v přesně opačném gardu ve smlouvě s pravičáky. Dovedete si například představit, kdyby Babišovi ve vládě sekundoval Kalousek? Takhle si ale naštěstí může leda tak zapištět, což je podle mne pro zemi rozhodně dobrá zpráva…

Tomáš CINKA