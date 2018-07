Ilustrační FOTO - Pixabay

Filip: Ťok by měl být odvolán

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zahájil rozsáhlou čistku v Českých drahách. Z devítičlenné dozorčí rady odvolal pět členů, včetně jejího předsedy Milana Ferance. Následně se očekává čistka i ve vedení. KSČM je v šoku a bude žádat Ťokovo odvolání.

Ťokovy kroky odsoudil Výkonný výbor ÚV KSČM. Označil je za destabilizující a hrozící vést k ekonomické likvidaci státního železničního dopravce. Podle KSČM je celá čistka vedena plně v zájmu soukromých dopravců spřažených s vedením hnutí ANO, především firmy Radima Jančury, blízkého přítele premiéra Andreje Babiše (celé stanovisko výkonného výboru přetiskujeme níže na stránce). Komunistům se také nelíbí, že Ťok odvolání členů vedení Českých drah neprojednal ani ve vládě, ani na řídícím výboru ČD.

Stínový ministr dopravy KSČM Karel Šidlo vidí situaci jako vážnou. »Považuji to za velmi nebezpečnou věc. Bojím se, že to, co se za celou porevoluční éru nepodařilo, tedy zlikvidovat národního dopravce, nyní reálně hrozí. Destabilizace Českých drah může vést až k jejich bankrotu a povinnosti předčasně splatit vydané dluhopisy v hodnotě 78 miliard, které České dráhy určitě k dispozici nemají,« řekl Haló novinám Šidlo.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip uvedl, že bude žádat Ťokův odchod z vlády. Jeho argumentaci, že kroky jsou nezbytné kvůli tzv. evropskému železničnímu balíčku, nevěří. »Nemyslím si, že věci, které mají být řešeny od roku 2033 a mají být spuštěny v roce 2023, by měla Česká republika v rámci liberalizace řešit už v roce 2018. Považuji to za naprosto předčasné a nemístný tlak na krajské samosprávy,« řekl Filip. Změny podle něj povedou k tomu, že si budou muset kraje zařizovat dopravu na železnici samy.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Novým předsedou má být bývalý ministr dopravy za ODS Petr Moos, kterého Ťok ihned do rady jmenoval. Vedle Moose jsou novými členy dozorčí rady Karel Pospíšil z VUT Brno, Josef Kolář z Fakulty strojní ČVUT, Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT a ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Jan Štrof. Členy rady zůstávají Jan Pejša, Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb z Odborového sdružení železničářů a dopravní odborník Vojtěch Kocourek. Vedle Ferance řídící výbor odvolal Jana Harta, Antonína Tesaříka, Tomáše Révezse a Milana Kucharčíka.

Ťok podle svých slov chtěl dozorčí radu obměnit už dříve, ale čekal na vyslovení důvěry vládě. I to ovšem KSČM kritizovala. Je to podle ní důkaz, že Ťok se bál se svým záměrem vyjít na veřejnost předtím, než si vláda zajistila hlasy KSČM. Dobře totiž věděl, že »privatizační převrat« na železnici by mohl vést k tomu, že KSČM důvěru vládě nedá. Takto se cítí komunisté podvedeni a oklamáni.

Ťok však kritiku odmítl. »Potřebujeme profesionální manažery, kteří se dobře připraví na liberalizaci železniční dopravy,« řekl.

Dozorčí rada schvaluje roční podnikatelský plán ČD včetně strategie a rozpočtů a uděluje předchozí souhlas nakládání s majetkem podniku. Obměněná dozorčí rada by měla vypsat výběrové řízení na nový management Českých drah.

(ste)