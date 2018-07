Dvě, nebo hned čtyři?

Když nechcete dvě procenta, budou hnedle čtyři, řekl si Donald Trump, když zavítal na vrcholné setkání představitelů 29 členských zemí NATO do Bruselu. Měl tím na mysli objem prostředků na zbrojní výdaje vypočtený z hrubého domácího produktu. Ostatně, nebyl by to on, kdyby nebyl věrný svému stylu vystřelit nějakou myšlenku, a tím šokovat.

Je zřejmé, že za jeho výkřiky se skrývá snaha dotlačit spojence v paktu, aby nakupovali »o sto šest« americké zbraně z přeplněných skladů za mořem. Nenápadně na to poukázal premiér Babiš slovy: »Je tam úplně jasná ta paralela, že on říká ‚kupujte naše zbraně, budete tak plnit procenta, a snížíme (obchodní) deficit‘. Ta logika z toho vyplývá…«

Pikantní je, jak se Trump hned na úvod summitu navezl do těžké váhy Evropské unie i NATO, Německa, které čile - a oboustranně výhodně - obchoduje s Ruskem. Trumpovi vadí ruské dodávky plynu do Německa i společné budování plynovodu Nord Stream 2. I tyhle jeho šťouchance jsou průhledné, jak to narovinu vyslovil někdejší diplomat a politik Jaroslav Bašta. America first znamená, že Spojené státy se musí především postarat o svou ekonomickou bilanci, tudíž za Trumpovými »starostlivými« výroky vězí evidentní zájem upíchnout v Evropě americký břidlicový plyn.

Otázkou zůstává, zdali Trumpovy záměry, jakoby skryté za zájem zvyšovat kolektivní sílu Severoatlantické aliance, konečně prokouknou lídři NATO, anebo setrvají stále s klapkami na očích. Ono pěstování údajné ruské hrozby mnohým členům NATO velmi vyhovuje. Proto dík i za to, co na summitu předvedl prezident Zeman, když hovořil o potřebě dialogu s Ruskem, který zabrání eskalaci napětí mezi oběma stranami.

Dvě, nebo čtyři procenta hrubého domácího produktu… hm, v komentáři je to pár písmenek poskládaných za sebou, ale v reálu se za tím skrývají obrovské peníze, které by měly zapracovat úplně někde jinde, než aby bylo více tanků, letadel, zbraní a munice. Když se vyplemcají na zbrojní výdaje, nutně někde budou chybět. Zapláčou běžní lidé, senioři, děti, chudí, potřební, nemocní, věda, sport, infrastruktura, obce a města…

Mě vlastně může těšit, že Česká republika odmítá zrychlit svůj plán zbrojních výdajů na dvě procenta HDP (Trumpem rázně požadováno již od ledna příštího roku), ba dokonce že nedokáže smysluplně vyčerpat z kolonky určené na armádu ani ty prostředky, které stanoví schválený státní rozpočet.

Čím že to Trump na summitu NATO ještě slovně šermoval? Hrozil odchodem své země z NATO, či co? Tak ať to udělá, a bude lépe v Evropě i ve světě.

Monika HOŘENÍ