O slušnosti paní Němcové

Paní Němcová vyzvala na schůzi Sněmovny, kde měla být schválena důvěra pro vládu Andreje Babiše, ty - kteří umožní vznik vlády za tolerance komunistů, a zvláště ty, co připomněli, co vše vlády pravice po Listopadu v zemi způsobily, co bylo rozkradeno, zničeno - k sebereflexi. A jak jinak, opět zazněla připomínka padesátých let. Mezi těmi kritiky byl totiž i poslanec Miroslav Grebeníček. Proto také neváhala napadnout i jeho otce, jakožto člověka, který »ve věznici v Uherském Hradišti mučil odpůrce režimu«.

Co vlastně skutečně »potrefená husa«, jež sice jinak učesaná, následovnice »mluvícího drdolu« z předmnichovské republiky, Miroslava Němcová, ví o Aloisu Grebeníčkovi, jenž se v jednom čase stal zástupným cílem za Miroslava Grebeníčka, tehdejšího předsedu ÚV KSČM? Tehdy smyšlenými svědectvími se mohla chlubit pravicová média, Česká televize dokonce mohla natočit o něm lživý film, politici z pravicových lavic se pokoušeli s Miroslavem Grebeníčkem obviňovat celou komunistickou stranu. Přitom zápisy z výslechů bývalých vězňů se většinou velmi výrazně lišily od toho, co bylo v protokolech policie. To všechno znamenalo, že proces se táhl a táhl, a ač objednávka přímo z pravdoláskového prostředí - tehdy byl prezidentem Václav Havel - musela být naplněna, nepodařilo se to. Jen vzhledem k úmrtí Aloise Grebeníčka by se snad podivné soudní jednání táhlo dodnes.

Kdo byl Alois Grebeníček? Co udělal, ví to Miroslava Němcová? Nechce vědět. Alois Grebeníček prošel koncentračním táborem, zažil si tam své. Po návratu do osvobozené vlasti vstoupil do SNB. Sloužil v Uherském Hradišti, podílel se na likvidaci části Hor Hostýnských, což byla ozbrojená protistátní skupina působící ve zdejším regionu. Ani většina vyšetřovaných si na Grebeníčka vyšetřovatele v podstatě nepamatuje, anebo do protokolu či pro média tvrdí rozdílné věci, dokonce jeden z nich později Aloisu Grebeníčkovi poslal omluvný dopis. Když však v uherskohradišťské věznici došlo k nezákonným vyšetřováním, osobně si stěžoval u ministra Kopřivy a, když se nezměnilo nic, odešel z SNB na vlastní žádost. To vše je zdokumentováno. Důsledkem bylo, že půl roku nedostal zaměstnání, až teprve pak mu bylo umožněno pracovat na podřadném místě v okresním národním výboru. Ještě později ho uherskohradišťští družstevníci zvolili do čela družstva.

Celá kauza honby na Grebeníčkovu rodinu však znamenala dvě velmi tragické události. Sebevraždu bratra Miroslava Grebeníčka a smrt jeho matky. To, co pravice tím dosáhla, jistě od paní Němcové zasluhuje potlesku, ale nikoli od skutečně slušných lidí, které se snažila oslovit. Ale sama zapomněla, co je to slušnost. Že do ní nepatří denunciace, nepravdy a zlovůle.

Jaroslav KOJZAR