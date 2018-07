Konec demokracie v ČR?

V posledním roce jsme stále různými nátlakovými neziskovými skupinami až brutálním způsobem upozorňováni, že se děje cosi nepatřičného v českých zemích. Podle nich voliči, ti debi…, zvolí špatného prezidenta, k moci vyzdvihnou špatnou stranu. Špatný prezident ustanoví špatného premiéra a ten s podporou té strašné strany KSČM dostane důvěru pro svou vládu. Předtím, než se tak stane, z poslaneckých lavic pravicové opozice se line stoka špíny, urážek a napadání. Demokraticky zvolená strana v demokratických volbách demokraticky podpoří vládu, a je to zase špatně. Snad i nastane konec světa, když opět mohou komunisté zasahovat do vrcholné politiky. Křiklounů je jen pár, ale neustále vyřvávají do světa: »Jedině my jsme ti správní a vyvolení, kteří vám mají vládnout, a vy to nechcete pochopit. Vše, co nejsme my, je nedemokratické.«

Vyvolávají pocit zmaru a hrůzy. Neměli by tito lidé demokraticky uznat, že přání lidu bylo jiné, a respektovat konečné výsledky voleb?

Obyčejní voliči jsou již těmito nekončícími hrátkami unaveni. Pro ně se příliš nemění, musí tvrdě pracovat, aby si za pár usmolených peněz zajistili základní potřeby pro život. Je jedno, zda vládne ten či onen, neboť stále rostoucí ceny energií, potravin a jiného zboží, nedávají příliš naděje na velké zvýšení životní úrovně. Kde je ta demokracie, vláda lidu? Že by se to vztahovalo jen na pár lidí, těch se správnými názory a volící ty správné strany?

Podle některých našich volených zástupců a politicky angažovaných »nepolitiků« je demokracie jen pro někoho. Jen pro ty, co mají ty správné názory a rádi poslouchají velkého bratra či sestru ze Západu. Někteří občané si snad dříve mysleli, že budou jimi zvolení poslanci naslouchat jejich hlasu, ale vesměs se ukazuje, že více naslouchají sami sobě. Ti, kteří by chtěli prosazovat zájmy svých voličů, jsou zesměšňováni, je jim nadáváno či jsou různými způsoby hanobeni.

Jako vrchol všeho se vždy hodí argument, že tu vládli čtyřicet let komunisté, a tito tak zvaní demokraté se nemohli demokracii naučit. Co však bude říkat mladší generace politiků, kterým je dnes kolem čtyřiceti let? Budou tito zástupci lidu demokratičtí? Nebo budou opět uznávat jen tu svou jedinou pravdu? Od koho se mají učit, když současná politická scéna u nás příliš vzorů demokratického chování politiků neposkytuje? Tak se ptám, kam směřuje demokracie v ČR?

Věra ŽIŽKOVÁ, členka ÚV KSČM