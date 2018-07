Siniaková s Krejčíkovou vyhrály po Paříži čtyřhru i ve Wimbledonu

České tenistky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou vyhrály po antukovém Roland Garros čtyřhru také na trávě ve Wimbledonu. Turnajové trojky v Londýně v dnešním finále porazily krajanku Květu Peschkeovou s Američankou českého původu Nicole Melicharovou 6:4, 4:6 a 6:0.



V mužském finále si Američané Mike Bryan a Jack Sock poradili 6:3, 6:7, 6:3, 5:7 a 7:5 s dvojicí Raven Klaasen z Jihoafrické republiky, Michael Venus z Nového Zélandu. Sock si po triumfu z roku 2014 připsal druhý wimbledonský úspěch, Bryan získal už sedmnáctý titul z grandslamu, ale první bez bratra Boba, který je momentálně zraněný.

Siniaková s Krejčíkovou navázaly ve Wimbledonu na Peschkeovou, která zde triumfovala v roce 2011. Ryze český pár vyhrál v All England Clubu po 28 letech; Jana Novotná s Helenou Sukovou slavily zisk trofeje v letech 1989 a 1990.

"Na začátku turnaje jsme tohle nečekaly. Ale teď tady sedíme a máme dva grandslamové tituly. Je to ohromující," řekla Siniaková na tiskové konferenci. "Hrajeme dobře, protože si rozumíme a komunikujeme za dobrého i špatného stavu. A naše styly se potkaly, Kateřina hraje rychle a já víc s liftem," řekla Krejčíková.

Siniaková s Krejčíkovou v prvním setu dvakrát vzaly servis zkušené Peschkeové a o vlastní přišly jen jednou při podání Siniakové. Dvaadvacetiletá dvojice se dobře doplňovala, hrála razantně od základní čáry a tolik nechybovala na síti.

Přes ztracenou sadu začaly Peschkeová s Melicharovou druhý set sebevědomě. Prohodily si strany na returnu a po dvojchybě Krejčíkové vedly 2:0. A i přes třetí ztrátu servisu Peschkeové v utkání dokázaly druhý set vybojovat.

Třetí set měl nečekané rozuzlení. V jeho úvodu si poprvé v utkání neudržela servis Melicharová. Vzápětí Siniaková s Krejčíkovou odvrátily dva brejkboly a od té doby na kurtu dominovaly. Soupeřkám nadělily "kanára" a využily první mečbol. "Ani nevím, jak jsme to dokázaly," řekla Krejčíková k třetí sadě. "Úžasné," dodala Siniaková.

"Už jsem cítila únavu, nebyla jsem tak ostrá jako v semifinále. Holky lépe servírovaly a my hůře returnovaly," řekla Peschkeová pro Tenisový svět a dodala: "Hrály jsme ale super šest zápasů a do zbytku sezony můžeme jít sebevědomě."

Siniaková s Krejčíkovou zvítězily jako první dámský pár po 15 letech ve čtyřhře na pařížském i londýnském grandslamu v jednom roce. Naposledy to dokázaly Belgičanka Kim Clijstersová s Japonkou Ai Sugijamaovou v roce 2003. "Není to vůbec snadné. Každý zápas je těžký od prvního do posledního kola," řekla Siniaková.

Do historie Wimbledonu se Krejčíková se Siniakovou zapsaly i jako první pár, který po juniorském vítězství dokázal vyhrát také mezi ženami. Před pěti lety společně v juniorkách vyhrály postupně Roland Garros, Wimbledon i US Open. Pokud letos uspějí mezi ženami i v New Yorku, zkompletují výjimečný dvojitý hattrick.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 34 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (12-Srb.) - Nadal (2-Šp.) 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.

Čtyřhra - finále:

M. Bryan, Sock (7-USA) - Klaasen, Venus (13-JAR/N. Zél.) 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - finále:

Kerberová (11-Něm.) - S. Williamsová (25-USA) 6:3, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Peschkeová, Melicharová (12-ČR/USA) 6:4, 4:6, 6:0.

Junioři:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Štyler, Mejia (6-ČR/Kol.) - Nakashima, Zink (USA) 6:3, 6:4.

Semifinále:

Štyler, Mejia - Hijikata, Tadžima (Austr./Jap.) 6:3, 7:6 (7:4).

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Swiateková (Pol.) - Küngová (Švýc.) 6:4, 6:2.

(čtk)