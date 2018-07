Fotbalisté Belgie získali na mistrovství světa v Rusku bronz

Svěřenci trenéra Roberta Martíneze v Rusku vyhráli šest utkání, o dvě vítězství tak překonali dosavadní nejlepší počin z předchozího mistrovství světa v Brazílii. "Je to velký úspěch, nejlepší umístění Belgie na mistrovství světa. Hráči si to zaslouží, chtěli, aby země byla hrdá. Nespoléhali se pouze na svůj talent, pro úspěch také tvrdě pracovali," uvedl bývalý kouč Evertonu či Wiganu.

Angličané nadále budou čekat na první medaili od titulu z domácího šampionátu v roce 1966. Útěchou pro kapitána Harryho Kanea může být skutečnost, že se šesti trefami pravděpodobně ovládne tabulku střelců. Z finalistů mají nejvíce branek na kontě Francouzi Mbappé a Griezmann (3).

"Odehráli jsme dobrou skupinu, nastříleli jsme v ní hodně gólů. Jsem však zklamaný, že jsem neskóroval v posledních několika zápasech. Pokud budu nejlepším střelcem na turnaji, budu na to velmi pyšný," poznamenal kanonýr Tottenhamu.

Anglický trenér Gareth Southgate výrazně sáhl do sestavy, v základu nastoupilo pět nových jmen oproti semifinále s Chorvatskem: Jones, Dier, Delph, Loftus-Cheek a Rose. Základní jedenáctka byla s průměrným věkem 25 let a 174 dnů nejmladší v historii Albionu na MS. Jeho protějšek Martínez nově poslal do hry od začátku záložníka Tielemanse a vrátil se též Meunier.

A právě bek Paris St. Germain otevřel skóre po třech minutách a 37 sekundách. Po přímočaré akci poslal Lukaku míč Chadlimu, který nacentroval před bránu Meunierovi a ten zblízka překonal Pickforda. Stal se desátým belgickým střelcem na šampionátu, čímž dorovnal rekord Francie (1982) a Itálie (2006).

Brzy mohli Belgičané vést o dvě branky, poté co Lukakova přihrávka proskákala až k De Bruynemu, jeho tečovaný pokus ale Pickford vyrazil. Ve velké šanci se v 23. minutě ocitl Kane, po Sterlingově přihrávce ale z hranice vápna minul branku. Na druhé straně střílel po rohovém kopu zády k brance nepřesně Alderweireld.

Komplikace pro Belgii přišla v 39. minutě, kdy musel Chadliho kvůli zranění stehenního svalu nahradit Vermaelen. Po změně stran se Belgičané v pozměněném rozestavení spíše zatáhli a čekali na protiútoky.

Angličané často zkoušeli ohrozit soupeře ze standardních situací, do vápna poslali mnoho centrů, příliš nebezpečných zakončení ale nepředvedli. Pouze dvacet minut před koncem měl stoprocentní šanci Dier. Naběhl si na Rashfordovu přihrávku, už překonal Courtoise, kterého však před brankovou čárou zastoupil Alderweireld.

"Během druhého poločasu jsme měli také kvůli únavě obtíže. Anglie pak hrála dlouhé míče, což umí znamenitě. Moji hráči ale byli neuvěřitelně koncentrovaní a taktéž měli čtyři nebo pět šancí," konstatoval trenér Martínez.

Deset minut nato jeho svěřenci zahrozili. Po rychlém brejku nacentroval Hazard na Meuniera, jenž mohl přidat druhou branku v utkání, proti tomu však byl Pickford. V 82. minutě už ale Belgičané definitivně rozhodli. De Bruyne se vytasil s další parádní přihrávkou, Hazard pláchl obraně a v klidu zakončil.

Záložník či útočník Chelsea se na turnaji přímo podílel na sedmi gólech (tři dal a na čtyři přihrál), čímž dorovnal reprezentační počin Jana Ceulemanse z roku 1966.

"Dělali jsme jim v druhé půli problémy, přitiskli jsme je k jejich vápnu, ale oni mají hráče té nejvyšší kvality. Byli jsme konkurenceschopní, náš cíl jsme překonali, skončit v nejlepší čtyřce je možná nadplán. Hráči si zaslouží chválu, jež se jim dostane, až se vrátí domů," zhodnotil anglické počínání na turnaji trenér Southgate.

Hlasy po utkání:

Roberto Martínez (trenér Belgie): "Je to velký úspěch, nejlepší umístění Belgie na mistrovství světa. Hráči si to zaslouží, chtěli, aby země byla hrdá. Nespoléhali se pouze na svůj talent, pro úspěch také tvrdě pracovali. Začali jsme výborně, soupeř byl možná unavený. Je jasné, že jste po tolika zápasech trochu vyčerpaní. Během druhého poločasu jsme kvůli tomu také měli obtíže. Anglie pak hrála dlouhé míče, což umí znamenitě. Moji hráči ale byli neuvěřitelně koncentrovaní a taktéž měli čtyři nebo pět šancí. Na turnaji máme deset různých střelců, tento mančaft dosáhl velké věci."

Gareth Southgate (trenér Anglie): "Měli jsme o den méně na odpočinek, tenhle zápas už na nás byl moc. Belgie je lepším týmem než my, budou asi přemýšlet nad tím, že mohli dojít ještě dál. Dělali jsme jim v druhé půli problémy, přitiskli jsme je k jejich vápnu, ale oni mají hráče té nejvyšší kvality. Byli jsme konkurenceschopní, náš cíl jsme překonali, skončit v nejlepší čtyřce je možná nadplán. Hráči si zaslouží chválu, jež se jim dostane, až se vrátí domů. Snažili jsme se z nich a jejich individuálních schopností dostat co nejvíc. Není to klubový fotbal, nemůžete jít a nakoupit hráče. Fotbalisté, kteří tu byli, se chovali dokonale. Nemohl jsem od nich vyžadovat víc."

Eden Hazard (útočník a kapitán Belgie, hráč zápasu): "Moje pocity jsou výjimečné. Myslím, že jsme dosáhli něčeho neskutečného. Hrát o třetí místo není samozřejmě tak úžasné jako finále, ale můžeme být spokojení s tím, co jsme dokázali na hřišti i mimo něj. Učinili jsme belgický lid šťastným. Mistrovství světa bylo téměř perfektní, máme skvělý tým a budeme pracovat na své budoucnosti. Není pro mě důležité, zda dostanu cenu pro nejlepšího hráče. Tenhle tým mi umožnil vyvíjet se. Fotbal je týmový sport, nikdy jsem nehrál pro individuální trofeje. Pokud ji získám, budu šťastný, stejně tak, pokud ji neobdržím. Jestli budu sledovat finále, to záleží na mých dětech. Když se budou chtít dívat, tak se budu dívat taky. Ale ano, jakožto fotbalový fanoušek to budu sledovat."

Harry Kane (útočník a kapitán Anglie): "Tento zápas ukázal, že je stále v čem se zlepšovat. Nejsme hotovým článkem, stále se vyvíjíme a budeme lepší. Nechceme na další semifinále a velké duely čekat dalších 20 let. V druhém poločase jsme hráli velmi dobře, nedostali jsme ale míč do branky. Jeden gól nám vytáhli z čáry, ale pořád jsme tlačili. Tým do toho dnes dal všechno. Byl to těžký turnaj. Belgie je dobrý tým. Odehráli jsme dobrou skupinu, nastříleli jsme v ní hodně gólů. Jsem však zklamaný, že jsem neskóroval v posledních několika zápasech. Pokud budu nejlepším střelcem na turnaji, budu na to velmi pyšný. Teď je čas si odpočinout a připravit se na další sezonu."

Mistrovství světa ve fotbale v Rusku - o 3. místo:

Belgie - Anglie 2:0 (1:0)

Branky: 4. Meunier, 82. E. Hazard. Rozhodčí: Faghaní - Sochandán, Mansúrí (všichni Írán) - Geiger (video, USA). ŽK: Witsel - Stones, Maguire. Diváci: 64.406.

Sestavy:

Belgie: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Tielemans (78. Dembélé), Witsel, Chadli (39. Vermaelen) - De Bruyne, Lukaku (60. Mertens), E. Hazard. Trenér: Martínez.

Anglie: Pickford - Jones, Stones, Maguire - Trippier, Loftus-Cheek (84. Alli), Dier, Delph, Rose (46. Lingard) - Sterling (46. Rashford), Kane. Trenér: Southgate.

(čtk)