FOTO - Wikimedia Commons

Okamura je opět šéfem SPD, mandát má na tři roky

Tomio Okamura zůstává předsedou hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Na dnešní volební konferenci v Praze byl jediným kandidátem, získal 150 ze 152 hlasů a získal mandát na další tři roky. Jeden delegát byl proti, sám Okamura pro sebe nehlasoval. Místopředsedou hnutí bude nadále šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Okamura chce dál prosazovat přímou demokracii a suverenitu republiky. Řekl, že SPD chce více peněz, bezpečí a spravedlnosti pro slušné a řádné lidi. Kritizoval také Babišovu vládu ANO a ČSSD, která podle Okamury podléhá diktátu Bruselu a Berlína.

Řadovým členem pětičlenného předsednictva se nově stal poslanec Radovan Vích. Nahradil kolegu ze sněmovního klubu Miloslava Roznera, který se rozhodl už nekandidovat a věnovat se plně vedení jihočeské organizace SPD. Ve vedení naopak zůstali poslanci Jaroslav Holík a Radek Rozvoral. Delegáty v úvodu oslovil formou videokonference prezident Miloš Zeman, kterého SPD podpořila v lednové volbě hlavy státu.

Okamura se obává toho, že česká vláda podlehne v otázkách migrace politice Evropské unie, kterou označil za "šílený projekt neomarxismu". "Nejsme národ a země, která by si zasloužila zmizet a splynout v beztvaré Evropě," uvedl před delegáty konference. Migraci označil za plán EU na likvidaci národních států. Zdůraznil úsilí SPD na zavedení obecného referenda či boj proti šíření islámu. "Náš cíl je jiný, chceme aby v této zemi vládlo deset milionů občanů bez Bruselu a Berlína," uvedl.

Babiš mluví jinak v Praze a jinak v Bruselu, což skončí tím, že Česko bude muset buď se svým názorem ustoupit, nebo se radikálně rozhodnout, řekl Okamura. Je přesvědčen, že česká vláda zvolí kapitulaci. Dodal, že SPD bude přísnou a tvrdě pracující opozicí, která podpoří takové návrhy, které budou v souladu s jejím programem či potřebami republiky.

Hnutí podle Okamury získává členy, oproti loňskému podzimu, kdy hovořil o 11.000 členech, se dnes k uskupení hlásí na 13.000 lidí. Členové hnutí přitom musí čelit osočování, uvedl. "Každý, kdo projeví názor, je vystaven lžím, urážkám a skutečné nenávisti," řekl. Když SPD upozorňuje na nebezpečí islamizace, je kritizováno stejně jako spisovatel Karel Čapek, když ve 30. letech upozorňoval na nebezpečí fašismu, prohlásil Okamura.

V závěrečném usnesení konference vyzvala členy hnutí, aby udělali maximum pro úspěch v komunálních volbách a propagovali program SPD. V jarních volbách do Evropského parlamentu by měli zástupci vlasteneckých stran získat co nejvíce míst, aby EU mohli reformovat na uskupení svobodných národů, řekl Okamura.

Jednání konference bylo přístupné jen akreditovaným novinářům, a to pouze při úvodních projevech. Volbu stranického vedení ani diskusi sledovat nemohli.

SPD vznikla před třemi lety po rozpadu Okamurova předchozího politického subjektu Úsvit. V loňských podzimních volbách získalo hnutí ve Sněmovně 22 mandátů a Okamura se stal místopředsedou dolní komory.

Ministerstvo vnitra ve výroční zprávě o extremismu konstatovalo, že tradiční pravicově extremistická uskupení přestala být politicky relevantní. S jejich agendou přitom nejefektivněji pracovalo právě hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které ale nelze označit za extremistické podle definice používané ministerstvem vnitra. SPD tvrdí, že dokument je součástí politického boje a vnitro ve zprávě otevřeně zpochybňuje politickou svobodu.

(čtk)