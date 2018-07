FOTO - Pixabay

Zákon o léčitelství jako bájný jednorožec

Někteří ho odsuzují, jiní na něj nedají dopustit. Řeč je o čínském léčitelství, které poslanci v minulém volebním období zařadili do zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, nyní ho chtějí ze zákona vyřadit. Konečný verdikt padne zřejmě na zářijové schůzi.

Autorům senátní novely, která vypouští ze zákona o nelékařských povoláních podmínky pro terapeuty a specialisty čínské medicíny - Aleně Dernerové (za SD-SN) a Vladimíru Plačkovi (ČSSD) - vadilo mimo jiné to, že čínští léčitelé by byli zvýhodněni proti ostatním, mohli by získat titul bakaláře či magistra a jejich služby by mohly hradit zdravotní pojišťovny. »Hlavní námitkou proti čínské medicíně jako regulérní součásti českého zdravotnického

systému je nejen fakt, že nejde ověřit kvalitu čínských lékařů, ale zvláště to, že peníze za alternativu z Dálného východu mohou chybět jinde, například při léčbě vzácných onemocnění, « uvedli. Většina členů sněmovního zdravotnického výboru jim dala za pravdu a doporučili Sněmovně předlohu schválit. Vyřazení čínské medicíny překvapivě podporuje i Rostislav Vyzula (ANO), který její zařazení jako tehdejší předseda sněmovního výboru do zákona prosadil. Argumentoval ochranou lidí, když nebylo možné jednoznačně ověřit vzdělání poskytovatelů ani rozsah a kvalitu nabízené péče.

Chránit pacienty před šarlatánstvím

Návrh tehdy podpořila i stínová ministryně zdravotnictví a tehdejší místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Soňa Marková (KSČM). »Když se v minulém volebním období projednávaly pozměňovací návrhy k zákonu o vzdělávání nelékařů, diskutovalo se intenzivně i o zařazení terapeutů tradiční čínské medicíny. Zvlášť byly zmiňovány na jedné straně obavy, aby nedošlo k požadavkům na hrazení této léčby z veřejného zdravotního pojištění, a na straně druhé zaznívala intenzivní snaha zajistit pacientům skutečně kvalifikovanou službu a ochránit je před případným šarlatánstvím,« zavzpomínala Marková. Tehdy podle ní ze strany ministerstva zdravotnictví nezaznívaly dnešní argumenty o nepropojenosti se zákonem o zdravotních službách, i když na pozici náměstka ministra seděl stejný člověk - Radek Policar. »Zaznamenala jsem v té době také názory, že se lékaři tak trochu bojí o práci a úhrady, protože třeba v oblasti léčby bolesti bývá tradiční čínská medicína dost úspěšná,« dodala Marková.

I léčitel musí poskytovat péči lege artis

I když Vyzula souhlasí s vyřazením čínské medicíny, trvá na tom, že jsou tisíce poskytovatelů, kteří zneužívají špatné situace pacientů, lákají je na alternativní léčbu a »tahají z nich bezostyšně peníze«. S vypuštěním pasáží proto doporučoval vyčkat do doby, než bude hotov návrh zákona o léčitelství. »Jinak budou pacienti znovu vydáni na pospas lidem, kteří na nich parazitují bez jakýchkoli morálních zábran,« uvedl Vyzula na zdravotnickém výboru. Na tom, že čínskou medicínu by měl upravit samostatný zákon o léčitelích, panuje mezi poslanci shoda. Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (ANO) informoval, že zákon o léčitelství ministerstvo připravuje, předložen by podle něj mohl být v první polovině příštího roku.

Podle Markové však tento zákon »tak trochu připomíná bájného jednorožce«. »Opakovaně se o něm mluví, zpravidla, když se stane v oblasti alternativní medicíny nějaký velký průšvih a je za velké peníze ohroženo zdraví či životy pacientů. Po aféře Aktip pan ministr Vojtěch v rozhovoru pro Blesk slíbil, že potřebnou právní normu připraví do konce června,« připomněla stínová ministryně. Stejně jako někteří právníci tvrdí, že ministr se mýlí v tom, že léčitelé nejsou v současné době ze zákona nijak regulovaní. Na jejich činnost lze totiž podle ní aplikovat ustanovení paragrafů 26362651 občanského zákoníku, který upravuje problematiku poskytování péče o zdraví. V rámci zmiňovaných paragrafů tak musí léčitelé vést i záznamy o péči, které jsou obdobou zdravotnické dokumentace vedené poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

»Také odpovědnost léčitele v občanskoprávní rovině můžeme najít v občanském zákoníku, kdy léčitel musí poskytovat péči lege artis. Co tedy zbývá upravit je regulace přístupu k tomuto povolání. To znamená například potřebné zkoušky, jasná pravidla či licence,« dodala Marková.

Problém tak podle ní spočívá – kromě jiného - ve vymahatelnosti práva v České republice a také v tom, že »teorie je hezká věc a košatý je strom života«. Zatím totiž nebylo zaznamenáno moc příkladů postihu šarlatánských praktik tzv. léčitelů a není ani veřejně známo, že by Česká lékařská komora řešila případné neetické chování lékařů poskytujících tzv. alternativní medicínu, dodala. Je tak podle ní otázkou, zda se skutečně chce, aby zákon o regulaci léčitelství u nás vznikl. »Poukazuje se na složitost a faktickou neřešitelnost spoutat všechny metody alternativní medicíny do jedné právní normy a ochránit zdraví a životy pacientů.

Přitom možnost využít zkušenosti ze zahraničí existuje,« dodala stínová ministryně. Poukázala přitom na Spolkovou republiku Německo, kde je v zákoně o léčitelích upraven pojem léčitel, léčebná péče, jsou tam stanoveny základní požadavky na léčitele i obsah zkoušky. Nechybí ani výčet toho, co léčitel nesmí a stanovení trestu v případě vykonávání léčitelské praxe bez povolení. »Odpovědnost za vadný postup je pak podobná, jako je stanoveno u nás. V německé judikatuře se pak postupně vykrystalizovala i podrobná pravidla, jak se má léčitel chovat při výkonu své činnosti,« uvedla Marková. Je tedy podle ní jasné, že mnohaletá planá diskuse nad potřebností zákona byla zbytečně zdlouhavá.

»V případě opravdového zájmu dát pacientům záruku určité kvality poskytovaných léčitelských služeb, napomoci poctivým léčitelům vystoupit z ‚šedé zóny‘ a znesnadnit ‚šarlatánům‘ jejich působení, by stačilo nechat se inspirovat německým vzorem,« je přesvědčena stínová ministryně KSČM.

(jad)