FOTO - Pixabay

Stavbaři si letos nemohou stěžovat

Veřejní investoři zadali v prvním pololetí stavebním firmám 2373 nových zakázek za 99,5 miliardy korun. Jejich hodnota meziročně vzrostla o 75,6 procenta, počet se zvýšil o 7,4 procenta. Objem nově vypsaných zakázek vzrostl o 13 procent. Vyplývá to z údajů společnosti IS, která monitoring zakázek převzala od firmy ÚRS Praha.

Hodnota zadaných zakázek na pozemní stavby do konce června meziročně vzrostla o 56 procent na 25,5 miliardy korun. Na inženýrské stavby, tvořené hlavně dopravní infrastrukturou, se hodnota zadaných zakázek zvýšila o 83,4 procenta na 74 miliard korun. Průměrná velikost zakázky byla 35,4 milionu korun, meziročně o 64 procent více.

Miliardu korun překročilo od začátku roku 12 zakázek, v červnu nepřibyla žádná. Největší byla modernizace trati Sudoměřice - Votice za 5,3 miliardy korun. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ji zadala firmě OHL ŽS. Druhou největší zakázkou byla optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař - Praha hlavní nádraží za 4,22 miliardy korun. SŽDC ji zadala sdružení firem Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ. Třetí byla výstavba úseku dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem za 3,91 miliardy korun. Tuto zakázku zadalo Ředitelství silnic a dálnic pro sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky stavební. Loni veřejná správa zadala 14 miliardových zakázek.

Metrostavu se daří

Veřejnou zakázku na stavební práce do konce června získalo 1239 firem. Největší objem patřil společnosti Metrostav, které veřejná správa zadala 32 zakázek za 2,32 miliardy korun. U dalších 288 tendrů za 12,19 miliardy korun bude mít společnost podíl díky účasti ve sdružení s jinými firmami.

Největším zadavatelem byla v prvním pololetí Správa železniční dopravní cesty, která zadala 31 zakázek za 18,89 miliardy korun. Hodnota zadaných zakázek meziročně stoupla ve 12 krajích. Nejvíce v Ústeckém, téměř trojnásobně. Naopak v Jihočeském kraji o 16 procent klesla. Absolutně největší objem připadal na Prahu (13 procent), nejnižší na Liberecký kraj (2,4 procenta).

Dopravní infrastruktura kulhá

Hodnota nově vypsaných zakázek do konce června meziročně vzrostla o 12,9 procenta na 66 miliard korun. Zatímco objem zakázek v pozemním stavitelství meziročně vzrostl o 97 procent, v inženýrském stavitelství o 11 procent klesl. Na stavby dopravní infrastruktury se snížil téměř o třetinu. »To není i s ohledem na nízkou úroveň vypsaných zakázek ve srovnatelném období v roce 2017 příznivá zpráva pro dopravní stavitelství,« uvedl analytik stavebního trhu společnosti IS Ivan Vrhel.

Veřejné zakázky měly v roce 2016 na celkových tržbách stavebních firem podle Českého statistického úřadu podíl 32,6 procenta, což bylo nejméně od roku 1996. Naopak nejvíce to bylo v roce 2002 (55,1 procenta). Podle údajů ČSÚ do konce května stavebnictví meziročně vzrostlo o 10,4 procenta. Pozemní stavitelství stouplo o 12,4 procenta, inženýrské o 3,7 procenta. Podle některých analytiků by stavebnictví mohlo letos vzrůst téměř o desetinu. Loni vzrostlo o 3,3 procenta.

(ng)