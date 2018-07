Trump znovu

Šéf Bílého domu Donald Trump je plně odhodlán kandidovat v amerických prezidentských volbách v listopadu 2020 a neví o nikom, kdo by ho mohl porazit. Prohlásil to v rozhovoru se známým britským televizním moderátorem Piersem Morganem. Americký prezident se svým záměrem ucházet se o další mandát nijak netají. Do přípravy na příští volby se pustil v podstatě okamžitě po své loňské inauguraci.

Rozhovor, který Trump poskytl Morganovi v pátek během své návštěvy Británie, zveřejnil britský bulvární list The Mail on Sunday. Na otázku, zda plánuje kandidaturu v následujících prezidentských volbách v roce 2020, odpověděl: »Mám to plně v úmyslu.

Zdá se, že si to všichni přejí.« Dodal přitom, že nezná žádného demokrata, který by nad ním mohl zvítězit. »Nevidím nikoho takového.

Znám je všechny a nikoho takového nevidím,« prohlásil. Trumpův volební štáb letos v únoru oznámil, že prezident shromáždil na novou volební kampaň v průběhu loňska 22 milionů dolarů. Prezident si prý již také vybral šéfa volebního týmu, který mu má pomoci zajistit setrvání v Bílém domě další čtyři roky. Tým má vést politický stratég a počítačový expert Brad Parscale, který představoval klíčovou podporu pro Trumpovo vítězství i v roce 2016.

(čtk)