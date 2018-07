Bodyguard se musí vrátit do SRN

Německo v pátek vyhostilo do Tuniska bývalého osobního strážce šéfa teroristické organizace al-Kajdá Usámy bin Ládina.

Tunisan přitom zjevně tuniským úřadům vydán být neměl, protože soud ve čtvrtek rozhodl o prozatímním zákazu jeho deportace. To se však příslušné úřady dověděly pozdě. V novém rozhodnutí soud v pátek deportaci prohlásil za protiprávní a nařídil, aby se Tunisan na náklady státu vrátil zpět do Německa. Sami A. se proti svému chystanému vydání bránil u správního soudu v Gelsenkirchenu. Ve čtvrtek soud rozhodl, že zatím vydán být nemůže, protože není k dispozici diplomaticky závazné ujištění ze strany tuniské vlády, že Tunisanovi nehrozí v případě návratu do vlasti mučení. Vyhoštěn byl nakonec kvůli tomu, že soud v Gelsenkirchenu odeslal své čtvrteční rozhodnutí Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky faxem až v pátek v 8.27 SELČ. To už byl Tunisan dávno v letadle. Gelsenkirchenský soud hned ještě v pátek rozhodl, že deportace Tunisana byla »hrubě protiprávní«, porušeny při ní byly základní právní principy, a musí tak být zrušena. Bodyguard musí být podle soudu »bezodkladně na náklady cizineckého úřadu přepraven zpět do SRN«.

(čtk)