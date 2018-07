Ilustrační FOTO - pixabay

V ČR je kritický nedostatek psychologů

Duševní onemocnění postihne každý rok přes 650 tisíc lidí, na pomoc klinického psychologa však zájemci čekají dlouhé měsíce, někdy i půl roku. Zdravotní pojišťovny totiž s psychology odmítají uzavírat smlouvy, tvrdí, že stávající počet stačí.

Krizový stav se týká i dětí, které trpí řadou různých poruch a psychických onemocnění, například syndromem ADHD, akutní reakcí na stres, poruchami příjmu potravy, depresemi, agresivitou, týráním a zneužíváním. Opoždění léčby těchto poruch a nemocí může vážně ohrozit zdravotní stav a psychický vývoj dětí, upozorňují odborníci.

»Na 100 000 lidí v Česku připadá osm klinických psychologů, podle Světové zdravotnické organizace by jich mělo být 26. I přes tento alarmující nedostatek, kdy maminky s nemocnými dětmi čekají na termín 4 až 6 měsíců, stejně jako dospělí, zdravotní pojišťovny nechtějí uzavírat s klinickými a dětskými klinickými psychology smlouvy a tvrdí, že stávající počet stačí,« uvedla prezidentka Asociace klinických psychologů ČR Hana Jahnová. Podle předsedy České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP Karla Koblice se stav zhoršuje také proto, že se lidé méně stydí se svými potížemi obrátit na profesionála. »Tuší, že jejich potíže, někdy i fyzické, mohou mít příčinu v psychice,« uvedl. Přesto se však podle něj nedaří přesvědčit pojišťovny k rozšíření sítě.

Ministerstvo by mělo konat razantněji

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové jde o dlouhodobý problém a management zdravotních pojišťoven by podle ní měl vysvětlit důvody, pro které s těmito odborníky pojišťovny odmítají uzavírat smlouvy. Potvrdila, že situací se s odborníky zabývala už v minulém volebním období, kdy zastávala funkci místopředsedkyně zdravotnického výboru. »Dlouhodobě se ví, že tato péče je podhodnocena, nevěnuje se jí dostatek pozornosti, ta je zaměřena především na aktuální problémy týkající se například řešení nedostatku finančních prostředků v nemocnicích a podobně. Odborníci na tuto situaci poukazovali, ale bohužel nic se neřešilo,« řekla našemu listu. Jejich nynější vyjádření proto chápe jako apel jak na zdravotní pojišťovny, tak na ministerstvo zdravotnictví, které by podle ní mělo konat mnohem razantněji a v souvislosti se slibovanou reformou psychiatrické péče tomu věnovat odpovídající pozornost.

Depresí trpí každý třetí pracující Čech

Podle odborníků se za posledních 15 let spotřeba antidepresiv téměř ztrojnásobila, více než 27 tisíc Čechů dostane ročně kvůli duševní nemoci nově přiznaný invalidní důchod, depresí trpí každý třetí pracující Čech. »Řadě problémů by se dalo předejít, pokud by se člověk dostal ke klinickému psychologovi včas. Bereme lidi bez doporučení lékařů, tzv. rovnou z ulice. Problém je pouze kapacita ambulancí,« uvedla Jahnová. Ministerstvo však podle ní vyslyšelo pacientské organizace a připravuje projekt, který počítá s navýšením počtu dětských klinických psychologů.

K takovým slibům se ale Marková staví opatrně. »Problém je v tom, že vždy se udělá komise a vytvoří se projekt, ale jen málokdy se to dotáhne do nějakého závěru, je načase, aby takový projekt byl nejen vytvořen, ale také konečně uskutečněn a pomohl pacientům,« dodala.

