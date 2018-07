Ilustrační FOTO - pixabay

Asociální knížecí rady OECD

České zdravotnictví si ve srovnání s ekonomikami střední a východní Evropy vede dobře, rezerv ve svém uspořádání však má celou řadu.

V systému je prý třeba snížit roli státu, přizpůsobit ho stárnutí populace či upravit fungování tak, aby byla efektivněji využívána nemocniční péče. To jsou hlavní závěry zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), které v Praze představil generální tajemník OECD Angel Gurría.

»Je zde potřeba přehodnotit vyvážení systému směrem k výraznější soutěži mezi poskytovateli zdravotnické péče a pojišťovnami a směrem k soukromému financování za cílem zkvalitnění, zefektivnění a snížení závislosti na veřejných financích. Vysoká závislost systému zdravotnické péče na příspěvcích odvozených od mezd bude v kontextu stárnoucí společnosti vyvíjet tlak na státní prostředky,« uvádí OECD.

Logo OECD. FOTO - Wikimedia commons

Bohatým lidem lepší péči

Podle organizace, která sdružuje 36 zemí z celého světa, je jednou z možných cest omezení působnosti zákona o proplácení služeb, který brání opravdovému vyjednávání o cenách mezi poskytovateli péče a pojišťovnami. Jako alternativu navrhuje OECD dvoupilířový systém zdravotního pojištění s nepovinným druhým pilířem pro krytí nad rámec »nezbytné« péče, tedy lepší péči pro majetné.

Pro navýšení rozpočtu zdravotnictví navrhuje OECD rozšířit záběr povinných odvodů, které by se mohly týkat také kapitálových příjmů nebo příjmů z nemovitostí. Postupně by se také podle OECD měly zvyšovat odvody samostatně výdělečně činných osob, Česko by také mělo zvážit zvýšení spotřební daně na tabák a alkohol a zavedení daně na slazené nápoje či vysoce kalorické potraviny.

Nemocničních lůžek je prý moc

Co se týče samotného výkonu zdravotnické péče, doporučuje OECD zvýraznit roli praktických lékařů jakožto »moderátorů« procesu výkonu péče. Jejich obcházení ze strany pacientů by podle autorů zprávy mohlo být ohodnoceno speciálními poplatky.

Takové opatření má zařídit, že pacienti budou se svými problémy odkazováni do adekvátních zařízení, a také ulevit nadužívaným nemocnicím. OECD celkově volá po větším úsilí v odklonu od nemocniční péče hospitalizace ve prospěch ambulantní péče nebo denní péče, což by systému ušetřilo peníze. Více ukazatelů také podle OECD naznačuje, že ČR by mohla dále snižovat počet nemocničních lůžek.

Zrušit věkovou hranici pro důchod?

Zpráva také doporučuje podpořit zaměstnávání žen s dětmi. OECD v této souvislosti hovoří o zkrácení maximální délky rodičovské dovolené, podpoře flexibilních pracovních úvazků a zvýšení nabídky dostupné denní péče o děti.

Doporučila snížit odvody na sociální pojištění a zvýšit nepřímé daně, například DPH. Zpráva OECD také konstatuje, že se Česko potýká se stárnutím populace. Aby se země vypořádala s hospodářskými dopady tohoto vývoje, měla by prý zrušit horní věkovou hranici pro odchod do důchodu, která je 65 let pro muže i ženy, a místo toho navázat důchodový věk na vývoj očekávané délky života.

(ng)