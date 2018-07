Ministr vnitra Horst Seehofer. FOTO - Wikimedia commons

Němci nechtějí Seehofera

Téměř dvě třetiny německých občanů vidí ve svém ministrovi vnitra Horstu Seehoferovi politického kverulanta, který už není způsobilý stát v čele resortu. V průzkumu společnosti Forsa pro zpravodajskou televizi n-tv se tak vyjádřilo 62 % dotázaných.

Demisi Seehofera, který je známý prosazováním ostrých opatření proti migraci, požaduje dokonce i 56 % příznivců samotné bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), jejímž je Seehofer předsedou.

Kontroverzní politik má většinovou podporu pouze u jedné strany. A to u ultrapravicové protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD)... Jejích 84 % sympatizantů se domnívá, že Seehofer je čestný politik a pro 90 % příznivců AfD je jako ministr vnitra přijatelný.

V aktuálním žebříčku nejoblíbenějších politiků si tři měsíce před bavorskými zemskými volbami výrazně pohoršili na spolkové úrovni i v Bavorsku jak Seehofer, tak i bavorský premiér Markus Söder (CSU). Za nimi jsou už jen spolupředsedové fašizující AfD Alice Weidelová a Alexander Gauland.

Nejpopulárnější političkou Německa zůstává německá kancléřka a předsedkyně CDU Angela Merkelová. Pokud by se nyní konaly volby do Spolkového sněmu, získal by konzervativní blok CDU/CSU 31 % hlasů, jejich nynější koaliční partner SPD 17 %, AfD 16 %, Zelení 13 %, Die Linke. a liberální FDP po devíti procentech.

Seehofer v poslední době málem rozklížil německou koalici hrozbou jednostranného vracení migrantů z německo-rakouské hranice. Proslul také kontroverzními výroky, jako když si minulý týden liboval, že na jeho 69. narozeniny bylo z Německa vyhoštěno 69 Afghánců.

Na moři

Nejen Němci ale pořád za uprchlíky většinově stojí. Španělští záchranáři oznámili, že o víkendu zachránili ve Středozemním moři nejméně 479 migrantů, včetně více než 100 dětí. A všech 450 migrantů, kteří byli zachráněni v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi, a které Italové původně odmítali, se už přece jen vylodilo v sicilském přístavu Pozzallo. Francie, Německo, Malta, Portugalsko a Španělsko solidárně oznámily, že přijmou po 50 uprchlících. Dvacet dalších přijme podle agentury ANSA Irsko. Italský tisk si pak všímá i tradičně odmítavého stanoviska České republiky a Maďarska...

(rj)