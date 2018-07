Ilustrační FOTO - pixabay

Protesty v Basře pokračují

Asi 200 Iráčanů se shromáždilo u vjezdu k nalezišti plynu na jihu země k dalšímu protivládnímu protestu. Iráčané demonstrují v ropných oblastech na jihu země už týden kvůli chybějícím službám a nezaměstnanosti. V Samávě při střetu s policií v neděli dva demonstranti přišli o život.

Plynové pole Síba, které je v rukou kuvajtské firmy Energy PLC, není podle vedení těžby protesty ohroženo. Obyvatelé Basry, v jejímž okolí se nacházejí ropná pole, protestovali také u tří hlavních ropných nalezišť, ale produkci ani export nepřerušili.

Naproti tomu minulý týden zablokovali exportní přístav Umm Kasr, jehož správa oznámila, že provoz by měl být obnoven co nevidět. Vedení přístavu vyzvalo zaměstnance, aby se vrátili do práce.

Podle zástupců demonstrujících, jež citovala agentura AP, začala policie v provincii Basra zatýkat účastníky protestů. Podle zdrojů AP bylo zatčeno několik set lidí. Úřady informaci podle ČTK nepotvrdily.

Po dvoudenním výpadku byl obnoven provoz internetu, ale v blízkosti vládních úřadů v Basře je množství policistů, takže demonstranti se tam nemohou shromažďovat. Lidé v pátek také vnikli na letiště v Nadžafu, po dvoudenním přerušení bylo možné tamní provoz obnovit.

Podobné protesty se odehrály v Basře již v minulosti hlavně v létě, kdy na občany doléhají důsledky často přerušované dodávky proudu.

Současný premiér Hajdar Abádí. FOTO - Wikimedia commons

Irák nyní očekává výsledky ručního přepočítávání hlasů z květnových voleb v některých provinciích. Přepočítávání nařídil parlament kvůli obviněním z podvodů. Spory kolem volebních výsledků přitom zpožďují sestavování nové vlády. Podle dosud známých výsledků byla ve volbách nejúspěšnější koalice kolem duchovního Muktady Sadra. Současný premiér Hajdar Abádí přitom doufá ve vznik koaliční vlády, v jejímž čele by byl opět on.

Tentokrát vláda ve snaze zažehnat nespokojenost přislíbila, že vytvoří v ropném sektoru tisíce pracovních míst. Na projekty rozvoje rozvodu elektřiny a vody chce dát 3,5 bilionu iráckých dínárů (66 miliard Kč).

(rom)