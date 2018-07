Není to opačně, pane Pospíšile?

Před několika dny se nám občanům, tedy ještě před odsouhlasením Babišovy vlády v Poslanecké sněmovně, europoslanec Jiří Pospíšil svěřil, že vlastně už nebudeme spolehlivými spojenci pro Evropskou unii a NATO. Proč? Protože všechno budou ovlivňovat komunisté, kteří »naši zemi zplundrovali ekonomicky, morálně, kulturně«. Babiš jim umožní, »aby se dostali znovu k moci«. Jaké postoje komunisté zastávají, ostatně ukázalo hlasování o našich misích v Pobaltí, což odmítli »protože si to nepřeje Rusko«. Tím vlastně ukázali, jací jsou a kam nás chtějí zavést. Punktum.

Pan předseda, nebo hlásná trouba (nemyšleno urážlivě) bývalých předsedů pidistrany TOP 09 Kalouska a Schwarzenberga, plzeňský právník Jiří Pospíšil, jinak cestující po různých politických partajích, to komunistům a vlastně vládě nandal. Kousek chleba by od nich ani žebrák nevzal. Sice si jablka spletl s hruškami, ale voliči jeho strany mu jistě budou tleskat. Pokud se totiž jedná o Pobaltí, vůbec nejde o to, že by KSČM dělala to, co chce Rusko, ale je proti zbytečnému zvyšování napětí na severovýchodě Evropy. Těch »pár českých vojáků« a několik stovek vojáků z jiných zemí NATO těžko může zajistit obranu pobaltským zemím. Pokud ovšem by je někdo chtěl napadnout. Rusko to zcela jistě nebude, není totiž sebevrah a nemá proč zaútočit. To mohlo dávno, po rozpadu SSSR, a nikdo by neudělal nic a neudělalo by to ani NATO. Uvědomuje si to pan Pospíšil?

Tvrdí, že komunisté naši zemi prostě po všech stránkách zničili. Opravdu? Proč ale se »všichni naši demokraté a demokraté ze západu« po listopadu vrhli na rozdělení národního majetku, který čítal v tehdejších cenách přes dva biliony, a po jejich zásahu se rychle ztratil? Kde skončil, vědí jenom »demokraté«. Proto nechtějí, aby byl přijat zákon, jenž rozkryje tehdejší privatizační zločiny. Pokud ovšem jde o morálku, je to poněkud jiné. Je morální krást, podvádět, nechat se uplácet, lhát ve velkém? Asi ano. Předlistopadoví komunisté se pokoušeli zavést společnost, jíž by se nic takového netýkalo. Bylo v tom mnoho iluzí a zbožných přání. Ale alespoň se snažili. Období po Listopadu naopak dalo prostor všem, kteří s morálkou byli na štíru. Jinak by se ve své většině nedostali ke svým dnešním miliardám. Transakce za transakcí, podvod na podvodu, snaha zničit jakýmkoli způsobem konkurenta. To jsou přece »bojová hesla demokratů«. Oni sice o svobodě mluví, ale může být skutečná svoboda tam, kde média patří jednotlivcům či kapitálovým skupinám a informují o všem podle přání majitele? Kde se pravda nedostane, nebo alespoň jiný než oficiální názor, k širokým masám? Platí jediná morálka: mám majetek a sáhnout na něj je nemorální. A ti, co chtějí rovnost, kterým vadí to, že na bohaté se dře tisíce jejich zaměstnanců, jsou prý proti božím přikázáním a svobodě. Ale není to opačně, pane Pospíšile?

Jaroslav KOJZAR