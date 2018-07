Vláda a trapnosti

Ve středu 11. července jsme si zažili celodenní maraton nudného populismu i bezbřehého a navýsost trapného antikomunismu. Ten den totiž o důvěru Sněmovny žádal kabinet premiéra Andreje Babiše.

Poslouchal jsem chvílemi řečnění opozičních poslanců a v duchu si vytvářel pomyslnou trojici těch, jejichž projevy by aspirovaly na cenu - slovy pubertální mládeže - »Trapák roku«. Nakonec jsem na bronzovou příčku neumístil nikoho z řad poslanců, nýbrž demonstranty, kteří se sešli před Sněmovnou. Tyto hloučky vyřvávaly, pískaly a troubily před budovou, kde by se správně tyto »tyjátry« odehrávat neměly. Lidem vadilo, že po téměř třiceti letech se komunisté vracejí k moci. Nu, každý z nás má právo vyjádřit svůj názor. Ale přijde mně poněkud podivné pouštět se do strany, která v demokratických volbách opakovaně dosahuje slušných výsledků. KSČM nejenže po slavném listopadu 1989 »nezašla na úbytek členů« (jak si přály davy po roce 1989 probuzených pravicových »hrdinů«), ale stále ukazuje, že se s ní musí počítat. Takže asi tak k třetímu místu u trapáků. Přece bych ještě zmínil odvahu čerstvě zvoleného ministerského předsedy Andreje Babiše, jenž vyšel před Sněmovnu, aby tyto »hlučné občany« pozdravil. Ti ho uvítali sprškou lahví a nadávek. No, o jejich chování nechť si soudný čtenář úsudek udělá sám.

Na druhé místo »Trapáka roku« bych zařadil šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska, který se ostře pouštěl zejména do šéfa ANO Babiše. Několikrát jsem již uvedl, že pana Babiše zrovna nemusím, ale přece jen je lepší alternativou než třeba pan Kalousek anebo šéf SPD Tomio Okamura. Takže Miroslav Kalousek pravil mimo jiné toto: »Pane premiére, promiňte, takhle se nechová chlap. Chlap se baví i s lidmi, kteří mají jiný názor. Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte, kňouráte, fňukáte.« Na místě pana Kalouska bych pomlčel. Andrej Babiš následně šéfa »topky« označil za ožralu a zloděje, příliš se mu nedivím, neb na hrubý pytel občas patří hrubá záplata.

Abych nezdržoval a nenapínal, uvedu zlatou příčku »Trapák roku«, na niž umístím někdejší šéfku Sněmovny, poslankyni ODS Miroslavu Němcovou. Ta jedním dechem a do jednoho pytle hodila 40 let vývoje v Československu, tedy míchala hrušky, jablka, ba možná i švestky. Měl jsem obavu, aby paní Němcovou z rozčílení »neklepla pepka«.

Takže zde konečně máme vládu s důvěrou a já věřím, že KSČM do ní bude energicky zasahovat a prosadí mnohé ze sociálního, zdravotního a ekonomického programu. Toto je naděje, jak do reality přetavit dlouhodobě koncipovaný sociálně spravedlivý program.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec