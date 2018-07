Redakční sloupek

Sanders v sukních

Před týdnem jsem rozebíral globání krizi autentické levice. Levice, která je nejen v útlumu, ale ještě má tendenci se drobit - spekuluje se dokonce i o možném štěpení v europarlamentní frakci GUE/NGL. Mnozí přesvědčení levičáci upínali své naděje na řeckou SYRIZU, na španělský Podemos, na Mélenchonovu frontu ve Francii, ale z očekávané »revoluce« sešlo. Proto teď s nadějí hledí převážně jinam.

Na hnutí Janise Varufakise (který opustil právě řeckého premiéra Alexise Tsiprase), na lídra labouristické strany Jeremy Corbyna (který by se po příštích eurovolbách čistě teoreticky mohl rozhodnout posílit právě GUE/NGL) či na největšího demokratického soupeře Hillary Clintonové v posledních prezidentských volbách v USA, Bernie Sanderse. Ten nakonec neuspěl, i když přes svůj pokročilý věk dokázal zmobilizovat tisíce a tisíce mladých levicových Američanů. A jedním, resp. jednou z nich, která má nyní reálnou šanci Sandersovo myšlení přenést ponejprv na půdu amerického Kongresu, je možná nová naděje pro světovou levici, »rudá kráska z Bronxu« (jak ji nazval i Kryštof Pavelka v Reflexu) Alexandria Ocasio-Cortézová. Tato 28letá sexbomba na rozdíl od svého vzoru Bernieho vyhrála své demokratické »primárky« a půjde do závěrečného podzimního souboje o křeslo v Kongresu proti zástupci republikánské partaje, jež v daném 14. newyorském okrsku je dlouhodobě prakticky bez šancí.

»Saša« je přesvědčenou socialistkou (čili nikoli pouhou sociální demokratkou), členkou Amerických demokratických socialistů, což je podle Reflexu největší socialistický subjekt v USA. Absolventka mezinárodních vztahů a ekonomie na Boston University, stážistka u senátora Teda Kennedyho a aktivistka neziskovek není navzdory svému vzdělání, píli a talentu vzdálena ani tvrdé dřině. Práce se tahle levicová »Dominika Feri« fakt nebojí. Dělala servírku, dokonce i v »Coffee To Go« stánku - prodávala hot dogy či »hambáče«.

Na kampaň získala 200 000 dolarů, což je sice desetkrát míň než její soupeř v primárkách, ale přesto je to nezbytné minimum, které potvrzuje známé rčení Bez peněz do politiky nelez (chceš-li uspět). I když jdeš do boje s image holky z lidu, i když máš na své straně omladinu, i když to umíš se sociálními sítěmi, jdou za tebou alternativní média a kampaň si poctivě odmakáš na ulici, VIDĚT prostě být musíš. Tím spíš, když tvůj namyšlený soupeř-mazák odmítne utkat se s tebou před veřejností. Saša to pochopila a uspěla. Pochopíme i my?!

Roman JANOUCH