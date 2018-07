Podomní obchodník

Americký prezident Trump přijel na NATOsummit velmi rozezlen. Jestli prý nebudou spojenecké státy dávat alespoň tři procenta HDP na obranu, pak je čeká trest. A Německo a Francie při tom odebírají ruský plyn. To není spolupráce, to je snad dokonce i zrada.

Proč se tak rozčílil? Protože americký zbrojní průmysl zřejmě stagnuje. Nevydělává tak, jak by mohl. Zaměstnanci nebudou mít práci a akcionáři dobře vydělávající akcie. (Tak mě napadá, zda exministryně Šlechtová neměla při svých prověrkách kus pravdy?). Je třeba zbraně a zbraňové systémy sjednotit. To nejde, aby jeden měl ještě ruské MIGy a druzí létali na amerických supermoderních strojích, to nejde, aby v českých zemích byly zastaralé ruské radary a američtí dělníci přitom hladověli, protože jejich menežment nemá objednávky.

A ruský plyn? Vždyť přece jeho odběrem má Rusko odebírající země »na drátku«. Stačí, aby zavřelo kohoutky. Navíc tím, že odebírají ruský plyn, napomáhají Rusku, aby přežilo. Jinak by tam lidé už dávno zahynuli hladem a vzdali by se nejen Krymu a základny v Sevastopolu, kde by mohli jinak být američtí boys, ale i sibiřských surovinových nalezišť. Navíc Spojené státy mají k dispozici břidlicový plyn, který jsou schopni Evropě dodávat. Sice ne hned, ale brzy. Bude o dost dražší než ten ruský, ale je tady kouzelné slovo »solidarita« a Evropané si musí uvědomit, že jen silná Amerika, kde lidé budou mít práci a akcionáři peníze z akcií, je zárukou vzájemné důvěry a spolupráce. Jen tak jsou Spojené státy ochotny dál pomáhat Evropě v její obraně před všemi nepřáteli. A těmi je nejen Rusko, ale i Írán, Asád a pacifismus samotných Euroevropanů.

Je tu i začátek celní války. Do USA se nesmí dovážet levná ocel a z USA zase např. levnější džíny a elektronika. To je přece ponižující. Trump brání americký ocelářský průmysl i výrobce džínů a elektroniky. A Evropa by měla být solidární. Jde přece o platy amerických dělníků a o jejich spokojenost. Proto naprosto otevřeně odmítl eurounijní opatření. Když totiž budou spokojeni američtí dělníci a držitelé akcií, nemusí se Evropa ničeho bát. USA rády v ní nechají americké vojáky, jinak by musely svůj vztah k NATO třeba přehodnotit.

To všechno řekl představitelům Evropy v Radě NATO a pak odejel k paní Mayové. Napadlo mě, že se vlastně choval jako podomní obchodník. Jen prodával v zájmu amerických firem a byl v tom i nemalý díl nátlaku. Takže přátelé, když u vás u dveří zaklepe obchodní cestující, nemusí to být vždycky Trump, ale raději buďte připraveni na to, že použije nejen charmu k tomu, abyste jeho zboží koupili.

Otakar ZMÍTKO