Naváz Šaríf. FOTO - Wikimedia commons

Předvolební Pákistán v krvi a v šoku

Šok a smutek ovládl Pákistán po krvavém sebevražedném pumovém útoku na předvolební shromáždění v provincii Balúčistán, který si vyžádal nejméně 140 mrtvých a přes 200 zraněných. K masakru došlo v pátek 13. července. Atentát se navíc stal v den, kdy se do země vrátil a hned po příletu byl zatčen expremiér Naváz Šaríf, který byl v nepřítomnosti odsouzen za korupci k 10 letům vězení. Obě události tvrdě zasáhly už tak hodně vypjatou předvolební kampaň před parlamentními volbami, které se mají v zemi konat 25. července.

Sobotní pákistánský tisk informoval o útoku ve městě Mastung jako o krveprolití nebo o masakru. Řadí se k těm nejhorším v této asijské zemi za posledních pět let. Přihlásil se k němu takzvaný Islámský stát, ale neposkytl žádné podrobnosti ani důkazy o svém tvrzení. Útok je to stejně hrůzný, jako když například zaútočili ozbrojenci Tálibánu na školu v Péšávaru 16. prosince 2014 a zabili 149 lidí, mezi nimi 132 školáků. Více než 200 osob utrpělo zranění. Jedním z terčů páteční exploze v Mastungu byl kandidát na poslance, který byl po výbuchu v kritickém stavu, a v nemocnici svým zraněním podlehl.

Zastavte zabíjení

Příbuzní obětí v sobotu pohřbili své mrtvé, pietní ceremonie za ně se konala v provinčním hlavním městě Kvéta, vzdáleném od Mastungu 40 kilometrů. Metropole se zahalila do smutku, v ulicích vlály transparenty popisující páteční tragédii a vyzývající k darování krve. Tyto výzvy nacházely podle lékařů hlavní kvétské nemocnice velký ohlas obzvláště mezi univerzitními studenty. Na dalších rozvěšených transparentech stálo Zastavte zabíjení lidí, stop prolévání krve.

Návrat do vězení

Bývalý premiér Naváz Šaríf se v pátek vrátil do vlasti z Velké Británie, kam se uchýlil poté, co ho nejvyšší soud loni sesadil z funkce a v nepřítomnosti odsoudil za korupci k deseti letům vězení. Spolu s ním do Pákistánu přiletěla i jeho dcera Marjam, která byla rovněž v nepřítomnosti odsouzena na sedm let do vězení. Zatčeni byli, aby si odpykali trest, informovala místní televizní stanice. Šaríf sice s ohledem na dané skutečnosti v nadcházejících volbách kandidovat nemůže, zůstává ale v Pákistánu mimořádně populární. Jeho věrný klan označuje soudní postup proti němu za »politický«, sám Šaríf, který se považuje za nevinného, obviňuje mocnou pákistánskou armádu ze spiknutí proti sobě a z vměšování do politického života. »Vím, že budu okamžitě převezen do vězení,« prohlásil expremiér na videozáznamu zveřejněném v pátek před jeho výslechem. »Chci říci Pákistáncům, že jsem to udělal pro ně. Pochodujte se mnou, spojte své ruce s mými a změníme osud země,« vyzval Šaríf krajany podle agentury AFP a ČTK. Očekává se, že se odvolá a požádá o propuštění na kauci.

Policejní manévry v Láhauru

Kolem Láhauru, kde přistálo letadlo s Šarífem, platí přísná bezpečností opatření kvůli tisícovým shromážděním, která pořádají jeho stoupenci. Návrat Naváze a jeho dcery otřásl klidem v zemi. Předvolební kampaň už provázejí obvinění, že mocná pákistánská armáda za scénou tahá za nitky ve prospěch slavného kriketového hráče Imrana Chána a jeho Hnutí za spravedlnost. Chán označuje Šarífa za »zločince, který si nezaslouží žádnou podporu«. Po celém Láhauru jsou rozmístěny tisíce policistů. V rámci bezpečnostních opatření byla ve městě zablokována i síť mobilních telefonů, zatímco Šabház Šaríf, bratr Naváze, v pátek pořádal a vedl zhruba 10 000 členů Pákistánské muslimské ligy (PML-N) na protestní pochod městem navzdory zákazu shromažďování vyhlášenému vládou. Šaríf rezignoval na post premiéra loni v létě kvůli obvinění z korupce. Letos v dubnu pak přibyl verdikt nejvyššího soudu, který Navázi Šarífovi doživotně zakázal vykonávat veřejné funkce. Přesto jeho přítomnost v Pákistánu je rozbuškou.

(ava)