Ilustrační FOTO - pixabay

Rosatom vyvinul ocel pro stoletý provoz reaktorů

Nový typ oceli vyvinutý ruskými vědci umožní provozovat jaderné reaktory minimálně 100 let namísto 60 let jako v případě dnes stavěných jaderných elektráren.

Tento nový výsledek výzkumu a vývoje v ruské korporaci pro atomovou energii Rosatom představil Kirill Komarov, první náměstek generálního ředitele Rosatomu, návštěvníkům průmyslového veletrhu Innoprom v Jekatěrinburku. »Jaderné elektrárny, které se dnes stavějí, mají garantovanou dobu provozu 60 let. Pokud však budou provozovány rozumně a ohleduplně vůči jednotlivým komponentám a budou pravidelně probíhat potřebné modernizace, je možné jejich provoz teoreticky prodloužit na 100 let. Abychom tuto teorii změnili v praxi, vyvinuli jsme novou ocel pro výrobu reaktorů, která vydrží 100 let provozu. Reaktor je pro nás určující, protože všechny ostatní komponenty je možné vyměnit, například turbínu, čerpadla a tepelné výměníky, ale reaktor nahradit nelze,« uvedl Komarov.

Komarov dodal, že zatím nebyly provedeny reálné zkoušky a určení životnosti materiálu vychází z matematických modelů. »Díky digitálním technologiím jsme mohli metodou matematického modelování s vysokou přesností spočítat, že stoletý provoz bude možný,« vysvětlil Komarov. Ověření výpočtů pomocí materiálových zkoušek teprve proběhne.

Podobný úspěch si v ocelářském světě připsal Rosatom v září loňského roku, kdy oznámil úspěšné dokončení zkoušek v tropickém prostředí. Šlo o nerezovou slitinu, z níž mají být vyrobeny teplosměnné trubičky pro pasivní systém odvodu tepla v jaderných elektrárnách stavěných v tropických oblastech. V tomto prostředí panuje vysoká teplota a vlhkost a vzduch je zde kontaminován chlorem, což urychluje korozi ocelových materiálů.

Systém pro pasivní odvod tepla mají všechny nové jaderné elektrárny ruské konstrukce počínaje ruskými elektrárnami Novovoroněžská II a Leningradská II, přes finskou Hanhikivi až po indickou Kudankulam, tureckou Akkuyu a egyptskou El-Dabaa. Zatímco v indické jaderné elektrárně Kudankulam s reaktory VVER-1000 byla při výstavbě použita metoda nanášení hliníkové ochranné vrstvy na nerezovou ocel, turecká elektrárna Akkuyu s reaktory VVER-1200 bude používat novou ocel.

Současné jaderné elektrárny, které vyrábějí elektřinu v Česku, měly projektovou dobu provozu 30 let. Po uplynutí této doby všechny dukovanské bloky získaly povolení k dalšímu provozu, které není ohraničené časově, ale je podmíněno splněním stanovených technických požadavků. Ve světě bývá provoz těchto bloků prodlužován až na 60 let. Temelínské bloky jsou teprve v polovině své projektové doby provozu a opět se očekává prodloužení v délce 20 až 30 let.

Mezinárodní průmyslový veletrh Innoprom se koná v Jekatěrinburgu pravidelně od roku 2010. V roce 2012 získal od ruské vlády status federálního veletrhu. Letošním tématem veletrhu, který pořádá ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace, byla digitální výroba.

(ici)