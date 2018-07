Ilustrační FOTO - pixabay

Výkupní ceny mléka se drží

Výkupní cena mléka, která se letos drží kolem 8,66 koruny za litr, nyní mírně klesla. Je problém s obsahem složek v mléce - tuku a bílkovin.

Výkupní cena mléka je však podle místopředsedy Mlékařského a hospodářského družstva JIH Zdeňka Houšky v podstatě stabilizovaná. Jak Houška uvedl, zdálo se, že cena klesne významně pod osm korun, ale zatím se tak nestalo. »Došlo jen k mírnému poklesu, ale skutečně mírnému. Nicméně je problém s obsahem složek v mléce, tuku a bílkovin. Výtěžnost mléka není taková, a proto se to promítá i do těch cen. Přes léto je větší množství mléka, protože je delší den, čili krávy víc dojí, delší dobu mají světlo, a když se mléka dojí víc, je řidší,« řekl Houška.

To, že v ČR roste cena másla, jehož čtvrtka podle Českého statistického úřadu stála v červnu průměrně 51,81 Kč, se družstva nejspíš nedotkne, míní Houška. »Nás se dotkne otázka odbytu. V momentě, kdy odbyt mléčných komodit v tržní síti poklesne, tak se to projeví v ceně mléka. To zatím nenastává,« řekl Houška.

Domnívá se, že výkupní cena mléka může mírně klesnout v červenci a srpnu. »To jsou pro nás nejhorší měsíce, v září se cena vždycky oživuje. Pokud se překonají tyto dva měsíce, kdy lidé tolik nenakupují, protože hodně cestují, tak cena zůstane stabilní do konce roku,« odhadl Houška.

Mlékařské a hospodářské družstvo JIH mělo loni tržby za prodej zboží 4,18 miliardy Kč, stouply o téměř 30 procent. Zisk po zdanění klesl o 46 procent na 11,1 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy družstva. Obchodně hodnotí JIH loňský rok jako úspěšný, protože každý měsíc rostla cena mléka a splnil se cíl dosáhnout průměrné ceny 8,50 Kč za litr. JIH má pod kontrolou 17 procent českého trhu s mlékem, denně zobchoduje 1,375 milionu litrů mléka. Mlékařské a hospodářské družstvo JIH vzniklo v roce 1994, má 195 členů - prvovýrobců.

»Loňský rok byl pro nás, výrobce mléka, velice zajímavý. Cena, která byla dosažena za celý rok, byla pro chovatele velice příznivá a přáli si, aby to takto pokračovalo. Letos jsou meziročně tržby v jednotkách procent nižší, protože je nižší průměrná realizační cena. Nicméně cena, která je od začátku roku na průměru 8,66 korun, je pro výrobce mléka příznivá,« řekl Houška.

Za rostoucí cenou másla v Česku stojí podle Potravinářské komory ČR vysoká světová poptávka, zvláště v Číně, ale i v Evropě. Ceny by přesto neměly stoupnout na loňské hodnoty, kdy v srpnu máslo v obchodech stálo podle ministerstva zemědělství od 50 do 70 korun.

