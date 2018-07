Ilustrační FOTO - Haló noviny

Potřeba hranice

Na nutnosti přísnější ochrany vnějších hranic Evropské unie, důslednějším boji proti pašeráctví lidí a zvýšení efektivity deportací neúspěšných žadatelů o azyl se na čtvrtečním neformálním jednání v Innsbrucku shodli ministři vnitra EU. Už před začátkem schůzky spolu jednali ministři vnitra Rakouska, Německa a Itálie, kteří chtějí vytvořit tzv. koalici aktivních, jejímž cílem je snížit počet migrantů přicházejících do EU.

Podle rakouského ministra vnitra Herberta Kickla, jehož země v současnosti předsedá Radě EU, panovala na neformální schůzce ministrů 28 zemí »velmi, velmi široká shoda«. Spokojený byl po skončení jednání také eurokomisař pro otázky vnitra Dimitris Avramopulos. Výsledky schůzky označil za »lepší, než se dalo čekat«. Kickl, který v rakouské vládě zastupuje protiimigrační Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ), po jednání rovněž řekl, že široké podpory se dostalo i projektu »vyloďovacích« středisek mimo Evropu. Podle něj se EU pokusí vytvořit modelový projekt s jedním ze států severní Afriky. Avramopulos ale poznamenal, že nezná severoafrický stát, jenž by chtěl takové středisko hostit. »Navrhneme vytvoření evropské pohraniční policie,« oznámil ve čtvrtek rovněž eurokomisař. Do roku 2020 by podle něj mělo vnější hranice EU hlídat 10 000 policistů. Ne všichni ministři ovšem důraz na ochranu vnějších hranic přivítali. Lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn jej kritizoval. Evropa podle něj musí ukázat i solidaritu a přijímat lidi v nouzi.

Za ČR se jednání v tyrolské metropoli zúčastnil náměstek ministra vnitra pro vnitřní věci Jiří Nováček. Už před schůzkou zástupců všech členských zemí EU se v Innsbrucku ráno setkali ministři vnitra Rakouska Herbert Kickl, Německa Horst Seehofer a Itálie Matteo Salvini. Na tiskové konferenci poté potvrdili svůj společný tvrdý postoj vůči migraci. Kickl poznamenal, že tato skupina chce »vyslat jasný vzkaz světu, a zvláště pašerákům, že v budoucnu už nebude možné a nemělo by být možné vkročit na evropskou půdu, jestliže nemáte právo na ochranu«. Italský ministr Salvini zopakoval svou tezi »méně vyplutí z Libye - méně příchodů do EU«. Politik, který je šéfem pravicově populistické Ligy, proto vyzval k větší podpoře Libye, která by podle něj měla už na svém území migrantům zabránit v cestě do Itálie. Zároveň by podle něj měla být změněna pravidla záchrany uprchlíků ve Středozemním moři. Seehofer řekl, že tato trojice ministrů usiluje o evropská řešení, ale jsou si vědomi toho, že to bude herkulovský úkol. Řekl rovněž, že v jednáních o reformě migrační politiky EU se díky Německu, Itálii a Rakousku věci daly do pohybu. Po jednání všech ministrů Seehofer dodal, že Německo dostalo příslib od 11 zemí, že budou přijímat migranty, které Německo na své hranici odmítne kvůli tomu, že se už registrovali v jiné členské zemi EU. V červnu kancléřka Angela Merkelová tvrdila, že má tento příslib od 14 zemí, ČR, Maďarsko a Polsko to ale následně popřely. Nejpozději do začátku srpna chce Seehofer dohody o vracení migrantů uzavřít i s Rakouskem, Řeckem a Itálií. Např. Salvini ale po jednání řekl, že »na zdvořilou otázku německého kolegy Seehofera, který se mě zeptal, zda bychom nepřejímali migranty přicházející z Německa, jsem stejně zdvořile odpověděl: Ne, děkuji!«.

