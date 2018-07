Ilustrační FOTO - pixabay

Plzeň chce obří vývařovnu pro seniory

Plzeň chystá zásadní změnu v systému stravování klientů Městského ústavu sociálních služeb, zejména seniorů. Magistrát chce v areálu Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek na Lochotíně postavit centrální vývařovnu jídel za zhruba 70 milionů korun. Vývařovna by měla denně zajistit přípravu a rozvoz jídel až pro 2000 lidí.

Vývařovnu chtějí v Plzni využít jako velkokapacitní zařízení, jež připraví nejen jídlo pro klienty městského ústavu, ale také pro osamělé seniory, kteří sice žijí ve svých domovech, ale nejsou si již schopni vařit. Vývařovna bude nabízet teplá, zchlazená a zmražená jídla, včetně dietních. V městských obvodech by pak měly v budoucnu vzniknout výdejny jídel.

Město má zatím studii projektu. Magistrát tak reaguje na fakt, že podle demografických studií je Plzeň nejrychleji stárnoucím městem v republice. Zvyšuje se tak počet obyvatel starších 65 let, kteří se stávají méně soběstační a zesilují poptávku po sociálních službách.

Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace města, zatím má dvě kuchyně. Z nich se vozí jídlo ve várnicích do sedmi zařízení, kde je musí pracovníci naservírovat na talíř a roznést uživatelům. V novém systému by se z centrální vývařovny jídlo vezlo v uzavřených krabičkách, díky vyhřívaným vozíkům by zůstávalo až do předání uživateli teplé. Nový systém by ušetřil deset z 20 pracovníků, kteří by mohli posílit stavy zaměstnanců pobytových služeb městského ústavu.

