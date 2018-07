Kněžínek chce Tejce

Nový ministr spravedlnosti Jan Kněžínek setrval po prvním týdnu v úřadu na stanovisku, že na vedoucích místech neprovede personální změny. Ponechá si tedy jako politického náměstka Jeronýma Tejce.

»Pan ministr s panem náměstkem Tejcem ve svém týmu nadále počítá a jeho dlouholeté zkušenosti využije,« sdělila Alžběta Šírková z tiskového oddělení ministerstva.

Z odborných náměstků na ministerstvu delší dobu působí Petr Jäger za mezinárodní a ústavněprávní sekci, za sekci legislativní a justiční Michal Franěk, trestní politiku má na starosti Vladimír Zimmel a ekonomické záležitosti řídí Miroslav Zábranský.

Devětatřicetiletého dosavadního náměstka ministra pro Legislativní radu vlády Kněžínka jmenoval prezident do čela úřadu minulé úterý poté, co Taťána Malá (ANO) na post po dvou týdnech rezignovala kvůli zprávám o tom, že opisovala ve svých diplomových pracích. Premiér Andrej Babiš (ANO), který Kněžínka nominoval, při jeho uvádění do úřadu jednoznačně neřekl, že s ním počítá na celé volební období. Uvedl, že ohledně Kněžínkova působení »se ještě uvidí, jak to bude probíhat«, a že mu drží palce.

(ste)