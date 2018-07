Ilustrační FOTO - Haló noviny

Školské práce kosí vládu

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) končí kvůli podezření z plagiátorství ve funkci. Novinářům řekl, že nabídl stranickému šéfovi Janu Hamáčkovi svůj odchod, protože nechce zatěžovat ČSSD, vládu, ale ani svou rodinu a své zdraví.

Hamáček jeho rezignaci přijal a premiéru Andreji Babišovi (ANO) navrhl, aby se novou ministryní stala Jana Maláčová, která na ministerstvu práce dosud vedla odbor rodinné politiky a politiky stárnutí.

Krčál řekl, že za normální situace by své pochybení nepovažoval za tak zásadní, aby ohrozilo jeho postavení ve vládě. »Ovšem vzhledem k současné politické situaci a tomu, jakou práci dalo sestavení vlády s důvěrou, nechci být zátěží,« uvedl. Dodal, že kromě ČSSD a vlády nechce ohrožovat také svou rodinu a zdraví. »V minulosti jsem prodělal těžké onkologické onemocnění, které bylo spojeno se stresem,« řekl.

Krčál na mimořádném briefingu uvedl, že psaním práce strávil mnoho času. »Připouštím ale, že v jejím obsahu mohlo dojít k pochybení,« uvedl. Proto nabídl Hamáčkovi svou rezignaci. »Později podám i demisi člena vlády,« uvedl. Hamáček poděkoval Krčálovi za jeho rozhodnutí i práci, kterou dosud odvedl. »Jeho rozhodnutí respektuji a přijal jsem jeho nabídku rezignace,« dodal. Babiše o dohodě informoval a sdělil mu, že za ČSSD navrhne do funkce ministryně práce Maláčovou. »Je to odbornice, členka sociální demokracie, na ministerstvu působí, takže nebude mít problém převzít štafetu po Petru Krčálovi,« řekl Hamáček.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál. FOTO - Wikimedia commons

Odpovědné a včasné rozhodnutí

Podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa je Krčálovo rozhodnutí odpovědné vůči vládě i ČSSD a včasné. Rozhodnutí jmenovat do funkce Janu Maláčovou zatím nechtěl hodnotit. »Budu to hodnotit až po sto dnech ve funkci, protože i ten, kdo je dobrý úředník, může být dobrým politikem a ten, kdo je dobrý politik, může být dobrým úředníkem. To opravdu záleží nikoli na tom, kdo co vykonává, ale jakým způsobem se té nové funkce ujme,« řekl Filip.

Maláčová působí na ministerstvu v pozici ředitelky odboru od roku 2015. Dříve vedla oddělení institucionální komunikace Evropské unie při Úřadu vlády a předtím pracovala coby zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu. Maláčová je absolventkou Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu a Londýnské školy ekonomie a politických věd.

Filip se trochu podivil politické kultuře u nás. »Spíše to vypadá, že někdo chce kontrolovat jen určitou skupinu lidí, nikoli ty, kteří mají odpovídat za výkon nějaké práce. Myslím, že systém ‚Na vás útočíme a vás vynecháváme‘, se kterým se přistupuje k některým lidem, nepřispívá k politické kultuře v celé České republice. Ten spíš ukazuje na to, že sílu nemá politická demokracie, volby, ale mediokracie,« dodal.

Minulý týden skončila v čele ministerstva spravedlnosti Taťána Malá po 13 dnech ve funkci, ještě před hlasováním Sněmovny o důvěře pro druhou vládu premiéra Babiše. Výzvám k odstoupení z funkce Malá čelila poté, co se objevila podezření z opisování u jejích diplomových prací na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kde vystudovala práva, a také na Mendelově univerzitě v Brně, kde psala práci o chovu králíků. Malá odmítla, že by úmyslně opisovala. Připustila, že mohla chybovat při používání citací. Celou věc označila za mediální kampaň.

Mládež a volný čas

Server Seznam Zprávy.cz v pondělí informoval, že v Krčálově bakalářské práci na téma Mládež a volný čas je mnoho stránek textu, který dříve napsal jiný autor. V některých kapitolách včetně úvodu jsou celé stránky přímo překlopeny z jiné bakalářské práce. Krčál obhajoval bakalářskou práci v květnu 2007. Napsal ji v Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Specializovaný program na odhalování plagiátů v Krčálově bakalářské práci nalezl podobnosti ve 14 procentech textu, píše server. Odhalené pasáže se týkaly zejména neocitovaných odstavců z odborných knih, které tak autor v práci nepřímo vydával za svoje vlastní formulace.

Vedoucí Krčálovy práce František Vízdal nicméně ve svém posudku uvedl, že »odborná úroveň práce je výborná a ve srovnání s jinými pracemi vysoce nadprůměrná«. Ocenil, že autor pracoval samostatně, odpovědně, iniciativně a s entuziasmem. Práci ohodnotil stupněm A. »Měl jsem přísného vedoucího a ten mě za můj přístup pochválil. Věřím jeho posudku,« uvedl Krčál pro Seznam.

Práce projde kontrolou

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně zahájila kvůli podezření z plagiátorství kontrolu Krčálovy bakalářské práce. Ke kontrole využije škola systém Theses.cz, který Krčálovu práci porovná s dříve zveřejněnými vysokoškolskými pracemi. »Výsledek zatím není znám, vyžaduje určitý čas,« řekl rektor univerzity Petr Sáha. Když UTB u studenta zjistí, že se při tvorbě závěrečné práce dopustil plagiátorství, maximálním trestem je podle Sáhy vyloučení provinilce ze studia bez možnosti vypracování nové práce a úspěšného završení studia. »Zároveň jsou všechny vysoké školy informovány prostřednictvím systému Sdružené informace matrik studentů (SIMS) o způsobu ukončení studia v daném případě,« uvedl Sáha. Rektor ale upozornil na to, že obhajoba Krčálovy práce spadá do období, kdy nelze diplom na základě zákona o vysokých školách zpětně odebrat. »Další řešení bude pouze v etické rovině. Obecně platí, že za úroveň a obsah práce, stejně jako za její obhajobu, odpovídá student,« doplnil rektor.

(zku)