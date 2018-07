Ilustrační FOTO - pixabay

Pokuta pro zastánce brexitu

Pokutu ve výši 61 000 liber (1,8 milionu korun) dostala kampaň Vote Leave, která před referendem v roce 2016 bojovala za odchod Británie z Evropské unie.

Oznámila to britská volební komise, podle které kampaň překročila povolený limit na výdaje o téměř půl milionu liber (14,6 milionu korun). Komise podala rovněž trestní oznámení na představitele Vote Leave. Co když totiž právě tyhle peníze navíc rozhodly o konečném ANO - pro odchod z EU?!

Kampaň Vote Leave v roce 2016 podporovali mj. bývalý ministr zahraničí Boris Johnson a aktuální ministr životního prostředí Michael Gove. Jich se ovšem přímo vyšetřování volební komise netýkalo.

Podle volební komise kampaň Vote Leave do výdajů nezahrnula částku 675 000 liber (19,7 milionu korun), pomocí kterých financovala další organizaci bojující za brexit BeLeave.

BeLeave, která navenek vystupovala jako samostatná kampaň, téměř veškeré peníze ze svého rozpočtu vydala na služby kanadské analytické firmy Aggregate IQ. Analytik Christopher Wylie, který před časem odhalil praktiky zneužívání osobních dat uživatelů sociální sítě Facebook, nedávno upozornil, že společnost Aggregate IQ spolupracovala s firmou Cambridge Analytica, která se dostala k údajům o 50 milionech uživatelů sociální sítě Facebook. Aggregate IQ v březnu spojení s Cambridge Analytica, která mezitím přestala existovat, popřela.

Britská premiérka Theresa Mayová už v březnu uvedla, že výsledky předloňského referenda o odchodu země z EU platí nehledě na obvinění, že Vote Leave měla výhodu v podobě neoprávněného přístupu k datům o milionech uživatelů sociálních sítí. Mluvčí předsedkyně vlády podle ČTK zopakoval, že žádné druhé referendum o brexitu se v Británii konat nebude.

Přesto se právě o něm spekuluje čím dál tím víc. Nové referendum navrhla někdejší členka kabinetu Justine Greeningová, podle níž je vládní plán poctivým pokusem o kompromis, který se ale nelíbí nikomu. Podle Greeningové by se teď mělo konečné rozhodnutí vrátit k občanům, aby se vyřešil zablokovaný spor mezi politiky. Greeningová v listu The Times napsala, že existují tři možnosti - plán Mayové, zůstat v EU, nebo z Unie odejít bez dohody. Lidé by měli mít možnost označit první a druhou volbu, aby se dospělo ke konsenzu.

(rom)