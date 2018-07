Ilustrační FOTO - Haló noviny

Otevírání železničního trhu přináší i rizika

České dráhy (ČD) se nebrání liberalizaci železničního trhu, podle firmy by měla naopak vést k dalšímu zlepšování služeb a optimalizaci nákladů dopravce.

Zároveň je však třeba ochránit firmu před spekulanty, kteří by mohli skupinu oslabit. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel ČD Pavel Krtek. Národní dopravce je podle Krtka na otevírání trhu připraven, což se mělo již prokázat při částečné liberalizaci osobní i nákladní dopravy na komerčních tratích. Tady ČD úspěšně konkurují soukromým dopravcům, řekl Krtek. ČD nyní jednají s kraji o zajištění dopravy na krajských tratích, nynější smlouvy vyprší na konci příští roku. ČD podle Krtka dosud uhájily svou pozici na krajských tratích pro další léta v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. V Královéhradeckém kraji byla prodloužena stávající smlouva do roku 2021.

Podle Krtka však liberalizace přináší i rizika, kterým musí podnik předcházet. Jako hrozbu označil možnost, že některé zájmové skupiny budou chtít tento proces využít k oslabení skupiny ČD s cílem rychlého převzetí vybraných strategických dceřiných společností podniku, jako jsou ČD Cargo nebo ČD - Telematika.

Komplikace při liberalizaci jako jeden z hlavních důvodů personálních změn v podniku odmítly již také odbory. Místopředseda Odborového sdružení železničářů Vladislav Vokoun řekl, že celý proces by měl být záležitostí státu, ne ČD. Dráhy by se podle něj měly naopak snažit o dosažení co nejlepších podmínek pro podnik.

Liberalizaci závazkové a regionální dopravy na železnici, kde je objednatelem veřejný sektor, tedy stát nebo kraje, nařizuje tzv. 4. železniční obchodní balíček. Ten přijala Evropská unie v roce 2016.

Systém společných jízdenek

Pravidla a systém společných jízdenek v železniční dopravě by měl podle Krtka nastavovat na celostátní úrovni stát. Případná dohoda dopravců o vzájemném uznávání jízdenek by podle něj mohla být hodnocena jako kartelové jednání. »Již dnes máme několik řízení s DG Competiton v Bruselu a ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) v Brně ohledně podezření z kartelového chování. Tuto naši obavu nerozptýlil ani ÚOHS, kterého jsme se na to explicitně dotázali,« řekl Krtek.

Další otázkou, která podle Krtka komplikuje společnou dohodu dopravců, jsou investice do tzv. clearingového centra pro přerozdělování a vyúčtování tržeb. Podle odhadů podniku by to představovalo investici v řádech stovek milionů korun. »Pochybuji, že by soukromí dopravci byli ochotni takové částky investovat, protože jde o nenávratnou investici,« uvedl Krtek s tím, že ČD nemohou investici a následný provoz centra vzít jen na sebe. Jako příklad pro systém společných jízdenek zmínil fungování některých integrovaných dopravních systémů, ve kterých vzájemné uznávání jízdného platí již delší dobu. V nich tato pravidla a především přerozdělování tržeb z jízdného určuje kraj spolu s městy.

Dočkáme se po roce 2019?

Systém pro vzájemné uznávání jízdenek ministerstvo dopravy připravuje. Vypracování systému ministerstvo zadalo státnímu podniku Cendis (Centrum dopravních informačních systémů). Prvotní odhady ministerstva plánovaly, že by společné jízdenky mohly platit po roce 2019. Cestující by tak již nemuseli při přestupu na vlak jiného dopravce kupovat více jízdenek, ale stačil by jim jeden jízdní doklad platný ve vozech všech dopravců.

(ng)