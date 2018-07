Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ťok německé mýto chápe

Ministr dopravy Dan Ťok má pochopení pro německé plány zavést dálniční mýtné pro osobní auta.

Německo chtělo původně dálniční poplatky pro osobní auta zavést v roce 2019, podle německých médií se tak ale stane nejdříve o rok později.

»Upřímně řečeno, každá země má dálniční známky, tak proč by to měl být nějaký zásadní problém?« ptal se Ťok po jednání s německým ministrem dopravy Andreasem Scheuerem. Zavedení mýtného, o němž německý parlament rozhodl loni, je podle Ťoka čistě věcí spolkové republiky.

Německo počítá s tím, že výše mýtného pro osobní auta se bude lišit podle objemu motoru a množství emisí, které produkuje. Například řidiče vozu Škoda Octavia, který splňuje ekologickou normu Euro 4 a má naftový motor o objemu dva litry, má roční mýtné přijít na 100 eur (2587 korun).

Majitelé aut registrovaných v Německu mýtné sice také zaplatí, posléze se jim ale o tuto částku sníží daň z motorových vozidel. De facto tak německé dálniční poplatky budou hradit jen zahraniční řidiči.

Ťok to ale za diskriminační nepovažuje. Nebylo by podle něj férové, aby němečtí řidiči na výstavbu dopravní infrastruktury přispívali dvakrát - v rámci daně z motorových vozidel a ještě skrze mýtné. »Podle mého názoru mají Němci právo od třetích stran, které nepřispěly na ty dálnice a používají je, ten příspěvek vybírat. Když budu upřímný, my to děláme stejně, Rakušané to dělají stejně, proč se to má zrovna Němcům vyčítat, to nevím,« řekl Ťok.

Za diskriminační v minulosti německé plány označoval například expremiér Sobotka. Rakousko kvůli nim dokonce spolkovou republiku zažalovalo. Česko se k žalobě nakonec nepřipojilo, i když o této možnosti nějakou dobu uvažovalo. Argumentovalo nakonec i postojem Evropské komise, podle níž druhý německý návrh mýtného - na rozdíl od toho prvního - diskriminační není.

Praha - Drážďany za hodinu

Česko a Německo chystají prezidentskou smlouvu o vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan. »Intenzivně připravujeme prezidentskou smlouvu, která by měla popsat ten bod spojení a vůbec celý ten projekt. To bude smlouva, kterou budou muset schválit jak obě komory parlamentu českého, tak i Bundestag (Spolkový sněm),« uvedl Ťok. »Technicky se o ní ještě určitě bude pár měsíců jednat a pak půjde do legislativního procesu, a tam si myslím, že to vezme možná rok,« poznamenal s tím, že by se proces ratifikace prezidentské smlouvy mohl uzavřít koncem roku 2019.

Nová vysokorychlostní trať má zkrátit jízdní dobu mezi Prahou a Drážďany na jednu hodinu a ministerstvo dopravy si od ní slibuje, že zároveň odvede část dopravy z dlouhodobě přetížené konvenční tratě v údolí Labe. Odhady nákladů na celou trasu jsou kolem pěti miliard eur (129 miliard korun) a výstavba má podle dosavadních plánů začít kolem roku 2030. Ťok ale věří, že by se zahájení stavby mohlo o něco urychlit.

(ng)