Jak komunisté zničili zemi…

Ano, je to tak. Komunisté »zemi zdevastovali«. Alespoň jsme to tak mohli slyšet v nedávném zasedání Poslanecké sněmovny, která jednala o osudu Babišovy vlády. Namísto jednání o programu jednostranná nenávistná kampaň proti straně, která menšinovou vládu podpořila, a tím umožnila, abychom konečně měli plnohodnotnou vládu.

Jak to ale je s onou »devastací« doopravdy? V posledních skoro třiceti letech vládla tady pravice či sociální demokraté. V této době byl rozprodán mnohamiliardový majetek a ve velké míře do zahraničí, kam také odcházejí vydělané prostředky. Nedivme se, že máme problémy ve zdravotnictví, školství, v péči o staré, o mladá manželství, protože předlistopadový stát tyto prostředky investoval právě do zdraví, sociální péče atd., atd… Nicméně, u onoho podivného vládnutí minulých skoro třiceti let komunisté rozhodně nebyli.

A to je přesně ono. Mnohé se nechá minulému režimu vyčítat. Jen to, že by pro občany v rámci tehdejších vědomostních a technologických znalostí nedostali dosažitelné léky a léčebné přístroje nikoli. Stejně jako to, že školství bylo zdarma, stejně jako školky a jesle, že se stavěly a zřizovaly domovy pro přestárlé, že mladá manželství měla nemalé úlevy, že nechyběly prostředky na bydlení ani další výhody týkající se dětí. Ani že byla práce pro všechny, a tedy i mzda, že autobusová doprava jezdící i do malých obcí umožnila lidem se dostat k lékaři, za nákupy, do úřadů, že namísto rušení jeslí, pošt, malých obchůdků ve vzdálenějších vesnicích od měst spíše vznikaly nové, že potraviny byly většinou vyprodukovány doma, atd., atd.

U toho všeho byli nejen komunisté, ale i všichni ostatní, lidovci, národní socialisté, odboráři, myslivci, rybáři, členové JZD či jiných družstev. Stejně jako dnešní tzv. demokraté, případně jejich potomci. Jen se k tomu, že na ony výhody museli všichni pracovat a nešlo je dosáhnout miliardovými podvody, jak je známe z popřevratové doby, dnes tak nějak nechtějí hlásit…

Petr KOJZAR