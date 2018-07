Ach, ta Anglie…

Anglie je holt Anglie. To se pozná. Ta, když něco chce, tak toho dosáhne a běda, když někdo sáhne na Brita, tedy Angličana. Země sice nemá na rozdíl od většiny světa ústavu, ale zvykové právo platné už od Jana Bezzemka nebo koho. A tak když některý anglický soud rozhodne, tak to bude mít úroveň zákona a jeho rozsudek se stane na dalších sedm set nebo kolik let závazným pro další a další soudce. Nic proto není významnějšího než hájit Angličany. Proto přece byl i Mnichov a rozprodána naše republika, aby tam za Kanálem měli klid. Proto okamžitě po otrávení bývalého dnes už nezajímavého dvojího agenta Skripala, okamžitě Rusko obvinili z vražedných úmyslů. Sice dosud žádná stopa tomu nenasvědčuje, ale chtějte na premiérce Mayové, aby něco revokovala. To raději pošle setninu vojáků bojovat za tzv. britské zájmy, i když je to třeba přes půlku zeměkoule, či letadla pacifikovat Libyi. Má vzor v královně Viktorii, která s takovými rozhodnutími měla své zkušenosti. Za ní přece se moc Anglie, tedy Velké Británie, rozšířila po skoro celém africkém kontinentu.

Nyní další dva lidé byli zasaženi prý smrtícím jedem novičok. Zatím Putin nebyl obviněn, ale domnívám se, že to musí přijít, zvláště když MI-? žádného vrahouna nenajde. To dá rozum, že Angličané to nemohou nechat na sobě.

A je tu i kauza českého mladíka, který vyšel v Londýně z bistra, kde na něj čekala parta britských chuligánů. Prý je urazil. Tak ho řetězem zmlátili tak, že zemřel. Údajně šlo o sebeobranu. Ale řetězem? Ten mladík neměl u sebe nic, čím by mohl zranit. I kdyby srážku vyprovokoval, útok řetězem je »trochu silné kafe«. Byl to ale Čech. Žádný Brit. Brity, ne Čechy, je třeba v Anglii chránit. Proto Brita soud osvobodil a Evropský soud pro lidská práva rozsudek potvrdil. Nejsou prý dostatečné důkazy, že útočník byl útočníkem a Čech že se jen bránil. Podkladem byla slova útočníka. Ten mladík se bránit nemohl. Je mrtvý a mrtví, jak známo, nemluví. A navíc obviněný je přece Angličan. Kampak bychom přišli, kdyby Angličan v Anglii neměl potřebnou ochranu. A ten druhý? Byl Čech a jistě komunista a zřejmě i stoupenec Ruska, protože z Ruska se do světa šíří veškeré zlo, což dobře ví paní Mayová.

Milan ŠPÁS