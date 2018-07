FOTO - Haló noviny

Zeman o Trumpovi

Nedávné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem označil český prezident Miloš Zeman za pozitivní. V rozhovoru pro ČTK okomentoval i Trumpovy požadavky na vyšší vojenské výdaje spojenců.

Setkání Trumpa s Putinem se uskutečnilo v pondělí v Helsinkách. »Někteří političtí komentátoři, nebudu jmenovat, se zalykají vzteky nad tím, že toto setkání dopadlo dobře,« řekl Zeman v rozhovoru pro ČTK. Komentátoři podle něj žijí z konfliktů, ve kterých »se bahní«. Pokud jednání může zlepšit vztahy mezi USA a Ruskem, jsou podle Zemana z toho nešťastní. Dodal, že on setkání obou prezidentů hodnotí pozitivně a doufá, že jejich spolupráce bude pokračovat.

Zeman si též myslí, že Trump nemyslí vážně požadavek, aby členské země NATO vydávaly na obranu čtyři procenta HDP. Trumpovo vyjádření na nedávném summitu NATO Zeman přirovnal k oblíbené taktice bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara, který své požadavky vystupňoval, aby od nich mohl ustoupit.

Trump na summitu NATO v Bruselu několikrát evropské spojence vyzval, aby vyčlenili více peněz na obranu. Dvou procent HDP na obranu by podle něj měli alianční členové dosáhnout už v lednu. Zeman tuto možnost odmítl. Tak rychlý nárůst výdajů na obranu podle něj možný není. Poukázal na »statistický paradox«, kdy České republice výrazně roste HDP, a výdaje na obranu proto procentuálně rostou pomaleji, i když armáda každoročně dostává o několik miliard korun více.

Zeman odmítl plýtvání nakupováním nepotřebných věcí, jen aby požadavku USA bylo vyhověno. »Lehce to přeženu, ale říkal jsem to na velitelském shromáždění armády - opovažte se mi přijít s návrhem na vytvoření kavalérie a kupovat koně,« poznamenal prezident.

Zeman okomentoval i vznikající obchodní válku mezi USA, Evropou a Čínou. Jakákoli obchodní válka podle Zemana přináší ztrátu a neúspěch všem stranám. »Vždycky, i když to možná byl krátkodobý zisk, to byla nakonec dlouhodobá ztráta,« řekl. Poznamenal též, že i když v lecčems s Trumpem sympatizuje, tuto nešťastnou obchodní válku vyvolal on.

USA nedávno uvalily cla na hliník a ocel dovážené z některých států včetně Evropské unie a Číny. Postižené země na to reagovaly zavedením cel na některé americké zboží.

(ste)