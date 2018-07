Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. FOTO - Wikimedia commons

Írán žaluje USA za nelegální sankce

Írán podal u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) žalobu na Spojené státy americké kvůli znovuzavádění protiíránských sankcí v souvislosti s odstoupením USA od mezinárodní jaderné dohody s Íránem. Podle Teheránu tak Washington činí v rozporu s bilaterální dohodou z roku 1955. S odkazem na úterní sdělení ICJ o tom píše AFP.

Ministerstvo zahraničí Spojených států označilo íránský krok za nepodložený a zdůraznilo, že se hodlá bránit. Washington se chystá obnovit původní protiíránské sankce postupně; první by měl zavést v srpnu a další v listopadu. »Írán v pondělí věc proti Spojeným státům představil Mezinárodnímu soudnímu dvoru,« uvedl soud v Haagu v prohlášení s tím, že se Írán takto postavil proti květnovému rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem a obnovit proti islámské republice sankční opatření.

Porušení závazků

Podle íránského ministerstva zahraničí USA svým rozhodnutím porušily mezinárodní závazky, zejména ve vztahu k íránsko-americké smlouvě o přátelství z roku 1955. Dokument byl při sporech mezi Teheránem a Washingtonem citován již v minulosti. USA a Írán nicméně od roku 1980 neudržují diplomatické vztahy. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf na Twitteru napsal, že cílem Íránu je postavit USA před spravedlnost v souvislosti s nelegálním a jednostranným znovuzavedením sankcí. ICJ je orgánem OSN, jehož úlohou je řešit spory mezi státy. Írán po soudu žádá, aby USA nařídil alespoň dočasně sankce zrušit. Dalším krokem by podle Reuters mělo být jednání, při kterém se USA zřejmě postaví proti íránské žádosti a budou argumentovat tím, že věc nespadá pod jurisdikci Mezinárodního soudního dvora. Soud zatím datum, kdy učiní další kroky, nestanovil.

Washington odmítl i EU

Trump 8. května oznámil, že USA odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem s tím, že bude následovat zpřísnění amerických sankcí proti islámské republice. Smlouva, uzavřená ve Vídni, umožnila Íránu zmírnit svou izolaci díky odstranění části mezinárodních sankcí výměnou za to, že Teherán omezil svůj jaderný program a zavázal se, že se nepokusí vyrobit jaderné zbraně. Jaderný program Íránu měl vždy mírový cíl, ale USA to odmítaly a odmítají uznat. Spojené státy zamítly i žádost Evropské unie, aby evropským společnostem udělily výjimku ze sankcí vůči Íránu. Evropská komise přijala 6. června normu, která by měla evropským firmám pomoci vyrovnat se s důsledky protiíránských sankcí. Opatření využívá postup aplikovaný Unií už v roce 1996, kdy USA zpřísnily sankce vůči Kubě. Norma přijatá Evropskou komisí umožní Unii neuznávat a nevykonávat rozsudky amerických soudů související se sankcemi a nerespektovat požadavky vyplývající ze sankcí včetně dožádání ze strany amerických soudů. Evropským firmám dává rovněž právo žádat o odškodnění za s ankce.

(ava, čtk)