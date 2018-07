Ilustrační FOTO - Haló noviny

Babiš je ochoten jednat s Contem o migraci

Premiér Andrej Babiš (ANO) je ochoten mluvit se svým italským protějškem Giuseppem Contem o řešení nelegální migrace do Evropy. Uvedl to v Senátu.

Babiš řekl senátorům, že dostal od Conteho dopis, v němž ho zve na návštěvu Itálie k debatě o migraci. »Určitě budeme reagovat a deklarovat naši jasnou pozici a myslím, že je to stejná pozice všech zemí V4, které i díky této Evropské radě, si myslím, získaly nějakým způsobem respekt v rámci vyjednávání Evropské rady,« řekl Babiš senátorům při projednávání výsledků červnového evropského summitu. Podle Babiše musí Evropa vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip souhlasí s Babišovým postojem k migraci, nepozdává se mu však, že by český premiér měl jezdit do Říma »na kobereček«. »Pokud něco italský premiér chce, tak ať přijede do Prahy,« uvedl Filip. »Jinak trvám na svém stanovisku, že přijímání migrantů je jen řešení následků, a že dokud nebudou řešeny příčiny, tak ČR přijímat migranty nebude,« zdůraznil Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Conte žádal o víkendu země EU o pomoc se 450 migranty zachráněnými v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi. Některé státy mu vyhověly, ale český premiér to odmítl. Jeho pozvání je přímou reakcí na tento krok českého premiéra.

Itálie se v posledních letech potýká s masovým přílivem migrantů z Afriky a už dlouho žádá EU, aby jí s náporem migrantů pomohla. Česká republika společně s dalšími středoevropskými zeměmi však odmítá, aby pomoc spočívala v přerozdělování běženců, neboť tím se problém jen udržuje při životě a podporuje. Řešením je podle ČR důsledná ochrana vnějších hranic EU.

(ste)