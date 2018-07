TdF: Thomas se oblékl do žlutého trikotu

Britský cyklista Geraint Thomas je novým vedoucím jezdcem Tour de France. Do žlutého trikotu se oblékl díky triumfu v 11. horské etapě, ve které peloton musel překonat čtyři náročná stoupání. Thomas o vítězství rozhodl v závěru posledního 17 kilometrů dlouhého stoupání, kdy ujel ze skupiny favoritů. Dvaatřicetiletý Velšan poté zhruba 300 metrů před cílem předjel i Španěla Mikela Nieveho, který nakonec obsadil až pátou příčku.

Druhý dojel Nizozemec Tom Dumoulin a třetí čtyřnásobný vítěz Tour Brit Chris Froome. Oba na vítěze ztratili 20 sekund.

»Je to neuvěřitelné. Věděl jsem, že je dnes šance jít do žlutého, ale moc jsem s tím nepočítal,« řekl Thomas, který má v průběžném pořadí náskok jedné minuty a 25 sekund před týmovým kolegou Froomem. Třetí Dumoulin zaostává o minutu a 44 sekund.

»Jako malý jsem se tady učil lyžovat. Strejda vždycky pronajal chatu a přijela sem celá rodina. Letos na jaře umřel, jen dva týdny po tetě. Táta tak letos během dvou týdnů přišel o bráchu i sestru. Proto jsem tady chtěl uspět a doufám, že by na mě byli pyšní,« uvedl Dumoulin.

Thomas vysvlékl ze žlutého trikotu Belgičana Grega Van Avermaeta, který v něm jel osm etap. »Být ve žlutém je pro mě obrovská čest. Už se mi to povedlo loni, takže dva roky po sobě je to super,« připomněl Thomas loňský ročník, kdy mu po triumfu v úvodní časovce patřila pozice lídra Tour v úvodních čtyřech etapách.

»Ve žlutém jsem si to užil a byly to nejkrásnější dny v kariéře, to je bez debat. Dnes to ale bylo obrovsky náročné a mně navíc vůbec nejely nohy,« uvedl Van Avermaet, který dojel až na 71. pozici se ztrátou 22 minut na vítěze.

Náročná horská etapa byla konečnou pro dvojici spurtérů Mark Cavendish a Marcel Kittel, kteří se nevešli do časového limitu pro dojezd do cíle. Cavendish, jemuž s 30 etapovými výhrami patří v historické tabulce druhé místo za 34 triumfy slavného Eddyho Merckxe, slavný závod nedojel už potřetí za sebou.

Ve čtvrtek absolvuje peloton Tour další těžkou zkoušku v Alpách. Dvanáctá etapa ve z Bourg-Saint-Maurice Les Arcs do Alpe d'Huez a měří 175,5 km. Na trase jsou tři stoupání nejvyšší kategorie. »Všichni tuší, že Alpe d'Huez by mohl být rozhodující okamžik celé Tour. Může to tak být a my ve stáji Sky jsme před tím ve skvělé pozici,« řekl Froome.

