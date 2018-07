Mayová hrozila předčasnými volbami

Premiérka Theresa Mayová před úterním hlasováním o dodatku k zákonu o obchodních aspektech odchodu Británie z Evropské unie pohrozila rebelům ve své straně vypsáním předčasných voleb, pokud bude dodatek schválen. S odvoláním na své zdroje z Konzervativní strany o tom informoval list The Times. Dodatek o celní unii nakonec poslanci těsně neschválili.

Podle The Times pohrozila Mayová proevropským poslancům ve své straně, v jejichž čele stojí bývalí členové vlády Stephen Hammond a Nicky Morganová, několik minut před úterním hlasováním vypsáním předčasných parlamentních voleb, které by se konaly ještě v létě. Dodatek, se kterým přišli příznivci úzkých vazeb Británie s Evropskou unií po brexitu, poslanci nakonec těsně neschválili, což britská média interpretovala jako další, i když málo přesvědčivé vítězství vlády premiérky Mayové na cestě k odchodu země z Evropské unie na konci března příštího roku.

Konzervativci se bojí Corbyna

Podle jednoho z konzervativních rebelů, kterého citoval list The Times, pohrozil stranický funkcionář, který dohlíží na disciplínu poslanců, že schválení dodatku vyvolá hlasování o důvěře kabinetu. »Řekl, že bychom byli zodpovědní za parlamentní volby a za to, že by se Jeremy Corbyn dostal do čísla deset,« řekl proevropský konzervativec s odkazem na sídlo britských premiérů v Downing Street 10. »Bylo to odpudivé chování,« dodal. Podle některých průzkumů z počátku července by Labouristická strana Jeremyho Corbyna parlamentní volby v Británii vyhrála. Dodatek, podle kterého by v případě, že se britské vládě nepodaří do ledna 2019 vyjednat volný pohyb zboží s EU, museli ministři zahájit diskusi o celní unii s evropským blokem, parlament nakonec odmítl poměrem hlasů 307 ku 301. Dodatek prounijních konzervativních rebelů podpořili labouristé.

Rozladění už v pondělí

Mayová už v pondělí rozzlobila prounijní poslance své strany, když učinila ústupky zastáncům úplné odluky Británie od EU. Agentura Reuters připomněla, že se v posledních několika letech, které označila za jedno z nejbouřlivějších období v nedávných britských politických dějinách, konala čtyři velká hlasování: referendum o nezávislosti Skotska v roce 2014, parlamentní volby v roce 2015, referendum o brexitu v roce 2016 a předčasné parlamentní volby v roce 2017.

(ava, čtk)