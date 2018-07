A vrhli se na něj

A zase znovu, stále dokola. Už je to fádní. I prezident Trump už má toho nesmyslu dost. Proto popudil proti sobě jestřáby všeho druhu. I ty z vlastní strany. Zvláště pak celou plejádu tajných služeb. Jde pochopitelně o obvinění Ruska z ovlivnění výsledku prezidentských voleb ve Spojených státech. Jinak by přece nemohl vyhrát Trump, ale paní Hillary. To je nadmíru jasné. Co vlastně udělal Trump? Odsouhlasil na schůzce s Putinem v Helsinkách, že Rusko to nebylo a ani nemohlo být. Co by vlastně z toho mělo? To, že paní Hillary se nestala prezidentkou? Nebo vůbec nejde o paní Clintonovou, ale o výmysl amerických tajných služeb, které v mnohém selhaly, a bylo nutné odvést pozornost někam jinam? A Rusko, jako protivník, bylo dobrým cílem. Navíc se tak i omluvily Hillary, že právě ji nedokázaly prosadit do prezidentského křesla. Tak vyvolaly další vlnu mccarthismu a ještě přinutily podřízený svět, aby postupoval stejně. To sice zcela nevyšlo, protože této varianty se zřejmě drží – kromě dvou malých státečků ve střední Americe – jen paní Mayová z Anglie.

Když tedy Trump uznal nesmyslnost tohoto tvrzení, znovu se na něj doma vrhli jestřábi a obvinili ho z toho, že dostatečně nehájí zájmy Spojených států. Jde o to tvrdit nepravdu za každou cenu a tím zachovat tvář málo informovaných (nebo až moc?) orgánů CIA a dalších špionážních služeb. Přitom dodnes nebyly na stůl položeny důkazy, že se Rusko skutečně snažilo ovlivnit americké volby a tím prý zpochybnilo víru v americkou demokracii. Nepomohl ani podivný odvoz Nikulina od nás a jeho výslechy, ani kontrola některých ruských stanic a serverů v USA a zřejmě vepsí je to v těchto dnech i s obviněním jakési ruské novinářky(?).

Zbývá jediná varianta. Jde o bublinu neustále živenou, aby nepraskla. Protože celá kauza byla vytvořena uměle. Nemyslím si totiž, že americké tajné služby jsou tak nemohoucí, že by nedokázaly už v průběhu voleb zjistit cizí zásahy do volebního boje. Tedy ovlivňování amerických médií, aby zveřejňovala nepravdy o Clintonové a nahrála tak Trumpovi. Nemyslím ani, že by někdo, tedy Rusko, dokázalo se dostat k americkým voličům přímo do jejich domů a způsobit, že namísto očekávané kandidátky zvolili neočekávaného Trumpa. Chápu, že už volání po mírovém soužití přímo v USA je nebezpečné. Znamenalo by méně pracovních sil ve vojenském průmyslu a ten také přímo nebo nepřímo sponzoroval volební střet kandidátů. Že např. levnější ruské dodávky plynu a surovin mohou ovlivnit výsledky amerických globalizovaných firem. Že např. ruská ocel sníží ceny americké oceli a tím i platy těch, kteří ji vyrábějí. A to se nesmí. Je třeba něco udělat. A udělalo se. Další varianta studené války se hodí. Obvinění postrádající logiku napomůže a ještě z neschopnosti vyviní americké zpravodajské služby. A průměrný americký volič tomu všemu uvěří, zvláště když se za tuto variantu postaví kongresmani a média. Proto taková kritika toho, co vyslovil po schůzce v Helsinkách prezident Trump.

Jaroslav KOJZAR