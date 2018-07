Arogance pana Bosáka

Skončilo poslední finále mistrovství světa a já mám pořád v hlavě slova komentátora Jaromíra Bosáka v momentě, kdy fotbalisté Francie slavili zasloužený titul. Prý si nemůže pomoci, ale »šampionát se v Rusku neměl konat«. Jakou to má logiku, když i on sám uznal, že se povedl po všech stránkách, těžko soudit. Jedině tu, že jinak nejlepší sportovní komentátor v zemi hledá cokoli, aby si kopnul do Ruska a do Rusů. Prostě aby byl »IN«. Anebo ho právě za tyhle průpovídky v ČT platí?

Ono to totiž došlo až tak daleko, že na svůj oficiální Facebook přidal fotky z Kremlu a doprovodil je komentářem: »Zastavil jsem se u báťušky cara. Teda vlastně prezidenta. Ale v Rusku to kapánek splývá. A on prý Vladimir není doma…« A když se zdvihla na sociální síti nevole, označil kritiky za »intelektuálně chudší jedince« a vysmál se jim slovy: »Jsem nadšený z toho, že vydělávám víc než vy.«

Dlouho jsem přemýšlel, jakými slovy to trefně zhodnotit. A pak jsem si řekl, že toto bude můj nejsnazší komentář v životě. Ono totiž netřeba nic dalšího dodávat. Jaromír Bosák se shodil a zesměšnil sám. Na rozdíl od Putinova Ruska, které předvedlo světu velkolepé sportovní divadlo, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Ať se to Bosákovi líbí či nikoli…

Petr KOJZAR