Šťastný let!

Nedávno jsem využil naprosto pohodlného přímého letu čínské společnosti Hainan airlines z Prahy až na Dálný Východ, totiž do Pekingu. Zavazadel jsem měl skutečně více, než dost. Ať už třeba dva rozměrné a pořádně těžké kufry, nebo také svoji kytaru ve futrálu, která povolené rozměry pochopitelně výrazně překračovala.

Masivní kufr na kolečkách povolený limit 21 kilogramů značně převýšil a ten druhý jakbysmet, nicméně se mi podařilo na letišti diplomaticky se dohodnout, že jsem nakonec nemusel doplácet ani korunu navíc za nadbytečné kilogramy mých zavazadel. Mockrát děkuji za pochopení té sličné a empatické zaměstnankyni letiště. Možná za to paradoxně mohl i ten pátek třináctého, kdo ví?

Moje kytara, originální americký elektroakustický Ovation, byla však ještě větší oříšek, protože jsem si ji hodlal vzít s sebou nahoru do letadla, a to jako příruční zavazadlo. Nechtěl jsem za žádnou cenu riskovat zničení nástroje, pokud by byl uložený někde mezi objemnými kufry ostatních pasažérů v »podpalubí« letadla.

Nakonec se jakýmsi zázrakem podařil i můj záměr s kytarou, kterou mi piloti stroje dovolili vzít si s sebou, a to zdarma, jako příruční zavazadlo do letadla. Tohle byla skutečná paráda!

Máte pravdu, měl jsem štěstí a prostě jsem to diplomaticky umanévroval, chcete-li, ukecal i s nimi…

Půvabné čínské letušky byly nadmíru příjemné a celý dlouhý devítihodinový let, který proběhl naštěstí téměř bez turbulencí, byly usměvavé a milé, jídla a pití bylo na palubě dostatek a já si po přistání zřetelně uvědomil, že jsem si vybral skutečně tu správnou společnost ke svému cestování.

Tak ať máte šťastnou ruku při výběru i vy!

Radovan RYBÁK, Beijing