Co profesor Žampach letos v květnu neslyšel

Mediální výklad dějin nových a nejnovějších v dnešní České republice připomíná pohádkovou průpovídku »bylo, nebylo«. Bezcharakterní novináři, politici a s nimi i historici poplatní současné »euroatlantické« ideologii přesvědčují za pomoci účelového výběru faktů a názorů českou veřejnost, že i nesporné historické události se odehrály jinak, než jak proběhly. Zvláště oblíbeným tématem vypravěčů stylu »bylo, nebylo« je osvobození Prahy.

Nejen primitivní ideologové antikomunismu, ale i veřejnoprávní Český rozhlas a Česká televize plují na té vlně. K výročí Pražského povstání, k osvobození Československa a vítězství nad fašismem nabízejí poupravenou verzi toho, co se tehdy odehrávalo.

Že se o historii hraje v médiích nepěkná hra, zaznamenávají mnozí, kdo fakta znají. V případě Pražského povstání a osvobození Prahy si jednoho pozoruhodného současného způsobu úpravy všiml i historik zabývající se dlouhodobě novodobými dějinami Československa prof. PhDr. Vojtěch Žampach, CSc. Se znepokojením píše: »V průběhu prvomájových pamětních dnů sledoval jsem vyjádření tzv. sdělovacích prostředků o tom, jak na počátku pražského povstání volal československý rozhlas nejrůznější ozbrojené síly na svou podporu. Nejčastěji bylo slyšet, jak rozhlas volal na pomoc českou policii, četnictvo a vládní vojsko. Nikde jsem se nedoslechl, ani nedočetl, že by byl citován původní rozhlasový text, že by byl vysílán originál tehdejší revoluční výzvy. Vždy šlo o redakční úpravu historického dokumentu pro aktuální potřeby redakce. Jinými slovy – o falšování historie…«

Jako pamětník V. Žampach dodává: »Poslouchal jsem to rozhlasové volání v době po květnu 1945, kdy bylo mnohokrát v originále, se všemi problémy vysílání – různé pazvuky, rozrušení mluvčího i jiné ‚kiksy‘, a tento originál byl poněkud jinačí. Především pamatuji, že se volali čs. letci a zejména byla česky i rusky oslovena Rudá armáda. ‚Krasnaja armija‘, volalo se… A tak jsem dospěl k myšlence dobrat se nějak jako historik ke kopii originálu.«

Profesor Žampach bystře postihl jeden z typických způsobů současného falšování dějin nejen Pražského povstání a osvobození Prahy. Z archivů se do médií leckdy dostává ta část historické skutečnosti, která je pro pohádkáře »bylo, nebylo« výhodná a přípustná. To, co se jim »nehodí«, nezazní nebo je tlumeno.

Ano, prof. Žampach si pamatuje dobře. Ve dnech Pražského povstání zněla ve vysílání Českého rozhlasu například výzva: »Svobodní vojáci svobodné republiky, hajte svou Prahu, vytrvejte, zvítězíme! Praha je a zůstane československá a svobodná. S hrdostí dívá se na váš boj celý kulturní svět…!«

Opakovaně se také ozývalo v ruštině: »Hovoří Praha, Praha hovoří. Rudá armádo, slyšte naše vysílání. Německá vojska ve velkém množství, s tanky, letadly, útočí na Prahu. Posíláme plamennou výzvu chrabré Rudé armádě, potřebujeme vaši pomoc, potřebujeme podporu vašeho letectva proti německým vojskům postupujícím ku Praze…«

Pamětníci a poctiví historici často marně čekají, že uslyší bez manipulace, zkreslování a zlomyslných komentářů některé solidní informace a dobové záznamy, které leží v archivech. Valná část veřejnosti ale mnohdy ani neví, jak chytře je klamána.

Chtít po dnešních »euroatlanticky« laděných médiích, včetně Českého rozhlasu a České televize, aby bez falše, pravdivě a důstojně připomínala například osvobození Prahy a většiny Československa Rudou armádou, je ovšem příliš. Proč by tahala některé záznamy z archivů, zmiňovala je v kontextu a veřejnosti připomínala, jak to skutečně bylo?

Podle mediálních pohádkářů píšících a vysílajících stylem »bylo, nebylo« Rudá armáda prý vstoupila do již Pražany a vlasovci osvobozené Prahy, zatímco Plzeň američtí vojáci museli osvobodit. Tak to také už dlouhá léta vypadá i ve vysílání ČT. Počty rudoarmějců padlých při osvobozování Československa na přístupech ku Praze se pochopitelně pietně nezdůrazní, zlehčí nebo přímo zamlčí, stejně jako desítky těch, co položili životy přímo na území Prahy. Zamlčí se nebo se jaksi ztrácejí do pozadí ti Plzeňané, kteří vedli povstání v květnové Plzni. A přitom by si ti všichni zasloužili stejnou úctu slušných žurnalistů, pracovníků rozhlasu a televize jako onen americký voják raněný při osvobozování Plzně a na čtyři stovky jeho druhů padlých při vzdušných bojích a při osvobozování západních Čech.

A tak nezbývá než poděkovat profesoru Žampachovi, že si pozorně všímá, jak se dneska dějiny v médiích v rozporu s pramennou základnou proměňují.

Radomír SILBER