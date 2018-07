Michael Žantovský coby popírač panta rhei

Kdoví, čím to může být, že kdykoli si i jen na pár vzácných vteřin přepnu ovladač na vysílání ČT, zaslechnu tam cosi popírajícího zdravý rozum. Onehdy poskytla k rozšíření této mé zkušenosti legendární zpravodajská redakce ČT, když dala možnost vystoupit s projevem neméně legendárnímu euroatlantickému fanatikovi a rusobijci Michaelu Žantovskému, který zrovna v oněch pár vzácných vteřinách poučoval náš lid o tom, že spisovatel Karel Čapek vždy horoval za naši příslušnost ke světu západnímu, a že tedy český kulturní život vždy viděl jen v souvislostech s kulturními a humanistickými hodnotami světa západního.

Tento fakt vykladatel Čapkova díla Žantovský dokladoval větou z jeho knihy Anglické listy, kterou zřejmě citoval ještě předtím, než jsem měl to potěšení vyslechnout si jeho kulturně výchovnou přednášku celou.

Takže v mých očích málo vážený pane Žantovský: Věřím tomu, že Karel Čapek v době, kdy Anglické listy psal (muselo to být před rokem 1924, protože teprve v tomto roce knížka poprvé vyšla), viděl a posuzoval nás i svět západní tak, jak jej vy v roce 2018 (a tedy zhruba o sto let později), popisujete. Ale pozor! Vy tak vůbec nečiníte proto, abyste naše vědění o Čapkovi či jeho názoru na svět obohatil, ale jen a jen proto, abyste nám tím Čapkem vymyl mozek a nízce a promyšleně nás jím oklamal. A to právě o oněch necelých sto let. Během nich se totiž svět – a to v souladu s výroky starořeckého filosofa Hérakleita »Všechno plyne« (panta rhei), »Slunce je vždy nové« a »Nikdy nevstoupíš do téže řeky« - svět pohyboval, a nikoli nehybně stál, jak jste se snažil posluchačům vsugerovat.

A pohnul se samozřejmě i onen svět západní, který tak vynášíte, a pohnuly se spolu s ním – a to o celé míle a, bohužel, zcela negativním směrem – i jeho kulturní a humanistické hodnoty, které jste vy – a to snad už na věčné časy - postavil do oblak, jako by to byly jeho hodnoty dnešní, a nikoliv jeho hodnoty minulé z dvacátých a třicátých let minulého století. A tedy z časů, kdy Americe např. prezidentoval skutečný humanista F. D. Roosevelt, kdy se USA na všech světových stranách snažily hasit válečné požáry a neshazovaly ještě na matky a děti bomby každých 12 minut, jak podle nejnovějších údajů amerického ministerstva války činí dnes. Kdy bylo nemyslitelné, aby americký prezident vypustil z úst slova, že »USA zakroutí ruce těch zemí, které by nebyly ochotné dělat to, co USA potřebují, aby dělaly«, jak se to nerozpakoval učinit v únoru 2015 nositel Nobelovy ceny za mír prezident Obama. Kdy bylo stejně nemyslitelné, aby Washington vzkázal Pákistánu: »Dělejte, jak vám říkáme, nebo vás zbombardujeme zpět do doby kamenné«, jak to v říjnu 2015 pro pákistánskou vládu zformuloval náměstek amerického ministra zahraničí R. Armitage. Kdy bylo stejně absurdní, aby USA bombardováním a chemickými útoky zabily 20 procent obyvatelstva velké země, jak to v bojových akcích Korejské války (1950–1953), učinilo v Koreji americké letectvo, a později, v tzv. válce proti terorismu (trvá dodneška), zbavily jen v letech 2001 až 2015 života 1,3 miliony lidí. Kdy bylo stejně nemyslitelné, aby americká vláda a prezident a jejich jménem i úřady souhlasili s mučením lidí a vymýšleli pro ně i nové způsoby, jakým je např. waterboarding, praktikovaný americkými odborníky (včetně žen), nejen na americké vojenské základně Guantánamo na Kubě, ale i na dalších místech, a dokonce i v Evropě.

Anebo si, pane Žantovský, myslíte, že s vědomím toho všeho by tak bytostný demokrat, humanista a nepřítel válečného běsnění, sprostoty a násilí, jakým byl Karel Čapek, kterého bombardování španělské Guerniky přimělo usednout a napsat drama Matka, by i dnes tleskal Západu a jeho nelítostným a nehumánním slovům i činům, zahrnujícím celou zeměkouli, jak jim bez hanby tleskáte dnes vy?

Lubomír MAN